Familiares, personas físicas y empresas figuran en caso García Cabeza de Vaca que investiga el FBI

En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que solicita información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y que esta mañana exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran familiares del mandatario local, personas físicas, y empresas, como parte de la presunta red lavado de dinero que investiga el FBI.

Entre los familiares de Cabeza de Vaca está su esposa Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael y José Manuel; su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; así como su suegro José Ramón Gómez Reséndez y su primo José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.

También se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos de los que el gobierno de Estados Unidos pidió información a la UIF y que fue difundida por el presidente López Obrador.

1.- Alfonso Pasqual Méndez

2.- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV

3.- Bernardo Pasqual Méndez

4.- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú

5.- Barca de Reynosa SA de CV

6.- British English Olympics SA de CV

7.- Bufete Jurídico Goat and Smith SC

8.- Comercializadora Bosque Alto SA de CV

9.- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur

10.- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV

11.- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV

12.- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV

13.- Desarrolladora Cava SA de CV

14.- Flunky y SA de CV

15.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca

16.- Gerardo Pasquel Méndez

17.- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV

18.- Horizonte Vertical CO SA de CV

19.- Helú García Juan

20.- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR

21.- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV

22.- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV

23.- Ismael García Cabeza de Vaca

24.- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo

25.- José Ramón Gómez Resendiz

26.- Juan Francisco Tamez Arellano

27.- Ladislao Vázquez López

28.- Leticia Rodríguez Villarreal

29.- Manuel Garza Espinosa

30.- Marbole SA de CV

31.- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger

32.- Mariana Gómez Leal

33.- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV.

Ayer miércoles en su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que había ordenado el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.

"Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias", escribió.

FGR, PJ y Legislativo decidirán quien gobierna Tamaulipas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que serán la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo los que determinarán quien gobierna Tamaulipas, luego de que un juez concedió una orden de aprehensión contra el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN).

"Eso lo tiene que resolver la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo", señaló el presidente López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

No obstante, recordó que el Senado de la República, de acuerdo con la Constitución, podría designar a un mandatario provisional porque está facultado para ello.

"Eso es un procedimiento. A mí no me parece eso, creo que lo deben resolver en Tamaulipas, tampoco este puede haber vacíos, y se tiene que aplicar la ley, pero desde que volvió a funcionar el Senado en la época de la República restaurada, se estableció el artículo 76 que el Senado puede nombrar a un gobernador interino para que se convoque a elecciones, es una facultad exclusiva del Senado".

Aclaró lo anterior porque –dijo- "los dirigentes del PAN hicieron una conferencia echándole la culpa. Entonces, por eso aclaro ¿qué tiene que ver el Ejecutivo?, Si nos mandan el oficio así, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? No es con nosotros, es con la ley y con instancias que tienen que ver con organismos autónomos independientes".