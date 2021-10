Familiares piden que homicidio de periodista no quede impune

Familiares del periodista Fredy López Arévalo pidieron a las instituciones y sociedad civil colaborar para encontrar al autor material e intelectual de este homicidio que conmocionó al gremio reporteril de Chiapas.

Durante la inhumación del cuerpo del comunicador, que se realizó en el panteón municipal de esta localidad, su familia pidió que el homicidio no quede en la impunidad. Fredy López Moreno, hijo del comunicador, declaró que el jueves sujetos desconocidos le arrebataron de manera cobarde a su padre.

A partir de ese momento "la familia fue dividida", pero aclaró que a su padre no lo perdieron por una enfermedad, sino por un asesinato.

El cuerpo del comunicador salió por la mañana de la funeraria ubicada en el punto conocido como El Puente Blanco, para trasladarlo hacia el templo de El Calvario, donde se llevó a cabo la misa de cuerpo presente.

De ahí el cortejo partió hacia el cementerio municipal, donde arribó al medio día, pero antes de que el cuerpo fuera inhumado, un campesino de San José Buenavista, del municipio de San Cristóbal, recordó a López Arévalo como un periodista que además de su actividad, les ayudó para realizar mejoras en la comunidad.

El ambientalista Manuel Lemus Kourchenko exaltó el trabajo periodístico de López Arévalo y pidió un aplauso para el comunicador que fue ejecutado por un sicario el jueves por la noche en la entrada de su vivienda, en la colonia Las Rosas, de San Cristóbal.

Gabriela Velázquez, que fue compañera del periodista, pidió no dejarla sola en la búsqueda para encontrar a los homicidas de López Arévalo y puedan ser llevados a la justicia.