logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Familias de los 43 de Ayotzinapa exigen justicia en caseta de Palo Blanco

Exigen avances en la investigación y cuestionan protección al Ejército

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 02:43 p.m.
A
Familias de los 43 de Ayotzinapa exigen justicia en caseta de Palo Blanco

CHILPANCINGO, Gro. (EL UNIVERSAL).- Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un mitin en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, como parte de la jornada de protestas a 11 años de que fueron desaparecidos sus hijos por policías de Iguala, presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos y con la participación activa de soldados del Ejército.

Este jueves, los padres y madres de los 43 jóvenes comenzaron la jornada de lucha con la toma de estaciones de radio en Chilpancingo. Ahí denunciaron que desde el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador se está protegiendo al Ejército.

Después se trasladaron a la caseta de Palo Blanco donde realizaron un mitin acompañado de estudiantes de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM). Durante el mitin permitieron el paso libre a los automovilistas y sólo pidieron una cooperación voluntaria.

Ahí, el vocero de los padres y madres, Melitón Ortega, afirmó que a once años de que fueron desaparecidos los 43 estudiantes, no hay resultados ni avances en la investigación. Aseguró que ha falta voluntad de los gobernantes para dar con la verdad de lo qué ocurrió esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Melitón Ortega lamentó que se siga protegiendo al Ejército y que no se le obligue a entregar toda la información que tienen para dar con el paradero de los estudiantes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Familias de los 43 de Ayotzinapa exigen justicia en caseta de Palo Blanco
Familias de los 43 de Ayotzinapa exigen justicia en caseta de Palo Blanco

Familias de los 43 de Ayotzinapa exigen justicia en caseta de Palo Blanco

SLP

El Universal

Exigen avances en la investigación y cuestionan protección al Ejército

Familiares de heridos graves por explosión esperan un milagro
Familiares de heridos graves por explosión esperan un milagro

Familiares de heridos graves por explosión esperan "un milagro"

SLP

El Universal

Familiares angustiados esperan noticias de heridos graves en CDMX

Confirmados 23 casos de virus Coxsackie en Calkiní, Campeche
Confirmados 23 casos de virus Coxsackie en Calkiní, Campeche

Confirmados 23 casos de virus Coxsackie en Calkiní, Campeche

SLP

El Universal

El virus Coxsackie, conocido por causar la enfermedad de manos, pies y boca, genera preocupación en Calkiní, Campeche.

Tercer marino señalado de huachicol fiscal, teme por su vida
Tercer marino señalado de huachicol fiscal, teme por su vida

Tercer marino señalado de "huachicol fiscal", teme por su vida

SLP

El Universal

Salvador Camargo Vivero enfrenta acusaciones de corrupción y solicita amparo. Conoce los detalles de su caso y las amenazas que enfrenta.