Farmacéutica Sun Pharma México aclara Incumplimiento de Medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Tras haber sido señalada por el gobierno federal de estar dentro del grupo de farmacéuticas que han incumplido con la entrega de medicamentos, Sun Pharma México afirmó que este incumplimiento no se debe a la falta de producto, sino a un obstáculo en la coordinación logística en la recepción, como, afirmó, demoras en citas de entrega, rechazos de producto por saturación en almacenes, o cancelaciones de pedidos.

En un comunicado, la farmacéutica filial de la empresa india Sun Pharmaceutical Industries Ltd, afirmó contar con la "disponibilidad total de sus medicamentos" y solicitó la coordinación urgente para superar los desafíos logísticos conjuntos con el Gobierno de México.

Aclaró que, si bien la Secretaría de Salud informó que la empresa cuenta con un 63% en el incumplimiento de los fármacos, sus registros indican que el desabasto se sitúa en el 56%, lo que equivale, indicó, a 40 mil 590 piezas pendientes de entrega.

"Es vital precisar que este incumplimiento no se debe a la falta de producto; por el contrario, Sun Pharma tiene el 100% de estos medicamentos y los lotes requeridos en México, listos para su entrega inmediata.

"El principal obstáculo que enfrentamos no es de disponibilidad o capacidad, sino de coordinación logística en la recepción, debido a desafíos operativos como: demoras en citas de entrega, rechazos de producto por saturación en almacenes, o cancelaciones de pedidos".

Aseguró que, si se le facilita la asignación y gestión eficiente de las citas de recepción, "Sun Pharma está en plena capacidad de entregar la totalidad de las 40, 590 piezas pendientes en un plazo inmediato.

"Nuestro objetivo es concentrar todos los esfuerzos en una conciliación de datos ágil para regularizar el abasto y asegurar que los medicamentos lleguen a los pacientes lo antes posible".

Respecto al amparo que obtuvo por la inhabilitación de 40 meses que le impuso el año pasado la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Sun Pharma afirmó que es un proceso que se encuentra siguiendo el curso legal establecido.

Aseguró que esta decisión se tomó con el único fin de proteger la capacidad operativa de la empresa y asegurar el flujo de medicamentos esenciales.

"Respecto al amparo mencionado en prensa, Sun Pharma informa que se han interpuesto los recursos legales pertinentes en el pasado, un proceso que se encuentra siguiendo el curso legal establecido. Esta acción se tomó con el único fin de proteger la capacidad operativa de la empresa y asegurar el flujo de medicamentos esenciales".