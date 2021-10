"Federación no entregará más recursos a los estados si lo que quieren es robar", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Federación no entregará más recursos a los estados si es para robar, para que haya más corrupción y si siguen derrochándolo en aviones de lujo.

"¿Cómo se va a modificar la Ley de Coordinación Fiscal?, nada más para entregarles más dinero en los estados, si hay corrupción, ¿quieren más dinero para seguir robando?, no".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que es fundamental que no haya corrupción ni derroche y se internalice que el mejor gobierno es el que maneja el presupuesto con eficiencia, honestidad y austeridad.

"Se pueden cobrar más impuestos, pero primero el gobierno tiene que demostrar que maneja el presupuesto con eficiencia, honestidad y austeridad y después si no alcanza, se plantea, vamos a buscar, cómo establece la Constitución, que las contribuciones se cobren de manera progresiva, es decir, que aporten más los que reciben más ingresos, pero eso no se hacía", dijo el presidente.

"Entonces primero eso, primero es lo que estamos llevando a cabo en el gobierno federal, cómo se va a modificar la ley de coordinación fiscal, nada más para entregarles más dinero en los estados, si hay corrupción, quieren más dinero para seguir robando, no".

Señaló que la Federación no puede entregar más recursos si no hay la seguridad de que se va a manejar con honestidad, "porque no vamos nosotros a seguir fomentando la corrupción y los privilegios, no soy cómplice de actos de corrupción".

"¿Qué pasó en los estados? Se reciben participaciones, que no son suficientes, puede ser, pero hay ejemplos Tlaxcala, Querétaro, Tlaxcala, por ley no puede contratar deuda, y el gobierno de Tlaxcala no contrata deuda, Querétaro ha terminado el gobernador y no dejó deuda. Si hay forma de que se puedan tener fondos siempre y cuando no haya prepotencia".

Recordó que hace como 10 o 15 años un gobernador de Jalisco "de estos del cambio", lo primero que hizo fue comprarse un avión de lujo.

"¿Para qué quiere un avión de lujo un gobernador de Jalisco?, que me lo explique, ¿cuántos viajes hay de Jalisco a la Ciudad de México en línea comercial, a cualquier otro estado?", cuestionó.