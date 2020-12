Federalista piden a AMLO que transparente plan de vacunación

Los gobernadores de la Alianza Federalista volvieron a exigir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que transparente el plan integral de vacunación, pues la pandemia no se ha controlado.

A través de su cuenta en Twitter, los gobernadores federalistas dijeron que antes de que finalice este año, es necesario hacer un recuento de los pendientes más importantes en la agenda nacional.

Dijeron que hay importantes temas que se ignoraron en el 2020 y desearon que se aborden el próximo año: como una explicación del fin de los 109 fideicomisos, pues desde su eliminación no hay una respuesta.

También exigieron una fecha exacta para realizar una convención nacional hacendaria para equilibrar la repartición del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues dijeron que es necesario transitar a un nuevo federalismo.

"Importantes temas se ignoraron en 2020 y deseamos se aborden el próximo año: una explicación del fin de los fideicomisos, se pidió una respuesta y hasta hoy no hay tal; una fecha exacta para una convención hacendaria pues es necesario transitar a un nuevo federalismo en #México", dijeron los gobernadores.