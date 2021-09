Federica Quijano, de Kabah, va por la Comisión de Cultura

"La política siempre ha sido mi pasión", asegura Federica Quijano integrante del grupo musical Kabah, quien el pasado 29 de agosto rindió protesta como diputada federal. La intérprete de "La calle de las sirenas" tiene claros sus objetivos en la política y uno de ellos es representar a sus compañeros del medio artístico como servidora pública al mando de la Comisión de Cultura.

Como representante del Partido Verde Ecologista la cantante está interesada en cuatro comisiones en particular: Grupos vulnerables; derechos de niños y jóvenes; protección civil y desastres y la que corresponde a cultura y cinematografía.

"Son las que más me importan para poder estar cerca de la gente y obviamente si me tocan cultura y cinematografía y me la otorgan con mucho gusto representar a todos mis compañeros y es algo que llevo haciendo desde hace años, de alguna manera conozco un poquito, pero las comisiones todavía no se abren, yo creo que en la sesión de mañana empezaremos a hablar de las comisiones", detalló en entrevista.

Hasta el pasado 31 de diciembre el cargo lo ocupaba el actor Sergio Mayer quien aplaudió el interés de la hermana de Apio Quijano e incluso ofreció su apoyo.

"Ojalá la tenga (la comisión) y la voy a apoyar con todo. El tema es que se la tienen que dar al verde porque ella es diputada del verde, pero quiero que sepa que cuenta conmigo y que podemos platicar para que le de todo el apoyo que requiera", dijo el exdiputado Mayer a EL UNIVERSAL.

Quijano será parte de la LXV Legislatura Federal que inició sus operaciones el 29 de agosto de 2021 y culminará el 31 de agosto de 2024. Tomó protesta como diputada de Yucatán, hecho que explicó es debido a que ella vive en este estado de la República, pero no la incapacita para legislar nacionalmente.

"Soy federal, entonces puedo ir en propuesta de todo el país, puedo apoyar a todo el país y voy a hacerlo de esa manera en los lugares que no son parte de mi circunscripción y prometí regresar, como Chihuahua. Voy por esta región porque ahí estoy construyendo mi casa, por la pandemia paré, pero rento una casa allá y toda mi vida la quiero hacer allá. Ya hasta tienen escuela mis hijos", detalló.