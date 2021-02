"Félix, rompe el pacto", pide Germán Martínez a Salgado Macedonio

El senador Germán Martínez Cázares (Morena) pidió a Félix Salgado Macedonio que "rompa el pacto" y que renuncie a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, le solicitó que no ponga a las mujeres de Morena en entredicho.

"Yo le pido a Félix que él sea el que renuncie a la candidatura y le digo 'Félix. rompe el pacto', el pacto del patriarcado, el pacto agresor.

"No pongas en este aprieto al Movimiento de Regeneración Nacional que tanto ha hecho por las mujeres y que tanto ha hecho por las mujeres más pobres. Félix, rompe el pacto tú. No te lo mereces tú, no se lo merecen las mujeres, no se lo merece Guerrero", dijo.

Martínez Cázares pidió a Salgado Macedonio que se someta a la investigación y que espere una nueva oportunidad.

--Actrices rechazan candidatura de Félix Salgado Macedonio

Ayer, la postulación de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto provocó que varias actrices publicaran imágenes en sus redes sociales con una frase: Presidente, rompa el pacto, refiriéndose al pacto patriarcal.

Cuando le preguntaron al presidente sobre la candidatura del integrante de Morena mientras que existen denuncias de acoso sexual en su contra, contestó que hay que tenerle confianza al pueblo y que la gente es la que decide, por lo que pidió respetarla.

Con "hashtags" como "#NingúnVioladorSeráGobernador" y "#NingúnAgresorEnElPoder", Regina Blandón colocó una imagen sosteniendo una hoja blanca con la frase "Presidente, rompa el pacto".

--Registro de Salgado Macedonio

El pasado 15 de febrero, Félix Salgado Macedonio se registró como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepc).

El registro de Salgado Macedonio se dio en medio de dos investigaciones. Una de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación que presentó una de sus ex colaboradoras en 2016 y la otra la realiza la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Desde que se dieron a conocer la denuncia por violación contra Salgado Macedonio desde varios ámbitos ha solicitado se Morena le retirara la candidatura.