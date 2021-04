Félix Salgado promueve juicio ciudadano contra consejeros del INE

Por considerar que actuaron de manera inconstitucional al votar a favor de que se le retirara la candidatura para buscar ser gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio promovió una demanda de juicio ciudadano en contra de seis consejeras y consejeros electorales.

El guerrerense pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se revise la actuación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, así como de las consejeras: Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, y los consejeros Ciro Murayama y Jaime Rivera.

Acompañado por la firma de más de 25 guerrerenses, Salgado Macedonio presentó un recurso ante el Tribunal Electoral al que le pide hacer valer su derecho pro persona, que se revise la actuación de los consejeros.

En la demanda, Salgado hizo una relatoría de los agravios, que considera, se aplicaron en su contra como fue la violación a su derecho a ser votado y la garantía de audiencia.

Insistió en que la sanción que se le impuso es excesiva, sobretodo porque la autoridad electoral debió garantizar los derechos de debida defensa.

"La sanción aplicada es desproporcionada e incongruente, y con su conducta pretenciosa el INE negó los registros".

"El principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución un tratado internacional o una ley", expuso.

El catálogo de derechos humanos, agregó, ya no se encuentra limitado a los prescrito en el texto constitucional, sino que también a todas aquellas garantías que existen en los tratados internacionales.

Recurrió a lo expresado por el magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas, en el sentido de que no se debió retirar la candidatura a Salgado Macedonio.

Hizo una relatoría de la sesión en donde el Consejo General del INE votó a favor de reiterar su posición de quitarle la candidatura.

Actualmente Salgado Macedonio espera que el Tribunal Electoral vuelva a someter a análisis y discusión un nuevo proyecto para determinar si se avala o no la determinación tomada por el INE, que retiró la candidatura para buscar el gobierno de Guerrero.