Feminicidio en CDMX disminuye más del 40%: Ernestina Godoy

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- En su presentación del Informe Mensual de avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que el delito de feminicidio disminuyó hasta un 42 por ciento de 2021 a 2023, además el número de agresores encarcelados aumentó 69 por ciento entre 2020 y 2023.

"Lo primero que quiero informar es que los feminicidios han disminuido en un 42 por ciento en la Ciudad de México entre 2021 y 2023. Ustedes saben que en la Fiscalía investigamos toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio y nuestras investigaciones son realizadas con perspectiva de género, esto es único en México y representa un cambio fundamental con relación en lo que ocurría en anteriores administraciones o en otros estados donde se clasificaban los delitos para ocultarlos y no investigarlos", expuso.

Como parte del Informe Mensual de avances de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, autoridades capitalinas destacaron que en las Lunas o centros de atención para las mujeres se logró reducir en mil 494 casos el riesgo feminicida, mientras que a través del número *765 se han atendido 85 mil 416 llamadas.

Además, refirieron que en la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México han sido atendidas mil 084 quejas por violencia contra mujeres, policías o civiles a manos de policías, por los que fueron sancionados 407 uniformados y 152 más destituidos.

Por su parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, refrendó que la Ciudad y la administración local seguirán siendo feministas. "Este es un gobierno feminista siendo encabezado por una mujer, al principio de la administración podía ser todavía más obvio, pero quiero reafirmar que es un gobierno feminista y seguirá siendo un gobierno feminista, esa es una definición ideológica y política", comentó.

El mandatario capitalino llamó a la sociedad a sumarse a los esfuerzos para prevenir los delitos de género, en particular educando a los hombres como hombres y no como machos.