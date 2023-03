Feminicidios, "una herida abierta en el corazón de México", dice Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador canceló los refugios para mujeres víctimas de violencia, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, y cuando han querido exigir sus derechos, ha amurallado Palacio Nacional, denunció Ricardo Anaya, a través de un mensaje en video.



"Este gobierno no les ha dado más a las mujeres, les ha quitado lo que tenían. Y cuando ellas han alzado la voz, les ha levantado vallas para impedirles llegar", señaló.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, también lamentó el número de feminicidios que ha habido en México durante la actual administración, y lo calificó como "una herida abierta" para el país.

"En cuanto a los feminicidios, la cifra es alarmante: cuatro mil mujeres asesinadas en los cuatro años de este gobierno, por ser mujeres. Eso es de verdad una herida abierta en el corazón de México", afirmó Anaya.

Pide Anaya atender las exigencias de las mujeres

Dijo que cada 8 de marzo, durante la conmemoración, los políticos lanzan "expresiones de apoyo" para las mujeres, pero éstas no se traducen en hechos.

"El problema es que muchos políticos dicen y dicen pero no hacen nada. Ojalá que este año el Día de las Mujeres sea un festejo de hechos, no de dichos", aseveró el ex candidato presidencial.

Añadió que deben ser escuchadas las exigencias que hagan las mujeres durante la marcha del próximo miércoles, "porque el futuro de México solo llegará de la mano de las mujeres".

"Ojalá que pasado mañana, cuando otra vez las mujeres marchen para pedir seguridad, para exigir justicia, para clamar que pare la violencia, sean escuchadas. Mucho tenemos que hacer para que las mujeres tengan las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo que, con toda razón, reclaman y merecen", dijo.