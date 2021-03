Feminismo pesa contra Salgado en primer mitin

La sombra de las denuncias por violación y acoso sexual persiguen a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Este lunes encabezó su primer mitin en Chilpancingo, en una colonia considerada bastión del PRI. Lo hizo con algunas bardas recién pintadas, porque por la madrugada un grupo de feministas le dejó varios mensajes.

Alrededor de las seis de la mañana, un grupo de feministas hicieron pintas y dejaron carteles en la cancha y sus alrededores: "¿Votarías por un violador?", "Se busca. Por al menos cinco denuncias por violencia sexual intratable niñas y mujeres", escribieron las feministas.

Cuando llegó Salgado Macedonio a la cancha, las paredes estaban despintadas y los carteles habían sido retirados. Durante la campaña de Salgado Macedonio en Chilpancingo esa puede ser la tónica. En la capital es donde mayor resistencia han mostrado las feministas a la candidatura de "El Toro", como lo llaman.

De manera abierta lo han rechazado: han marchado, han pintado e incluso han arrojado bombas molotov. Cada vez que pueden lo hacen patente: "Un violador no será gobernador", la consigna que el domingo por la noche apareció proyectada en Palacio Nacional.

Ayer lunes Salgado Macedonio llegó, como desde el inicio de su campaña, acompañado de su esposa María de Jesús Pineda, quien hasta hace unos días estaba prácticamente fuera de los reflectores. Al morenista ya lo esperaban, en la cancha, un tumulto de gente que no respetó en ningún momento la sana distancia.

Salgado Macedonio hizo referencia implícita a todo lo enredado que fue el proceso donde lo eligieron. Mandó mensaje a sus adversarios que están dentro de Morena y a los que están afuera del partido.

A los de adentro les pidió dejar de pelear y a los que gustan seguir haciéndolo les pidió que se fueran al PRI.

Esto de inmediato provocó la reacción de sus simpatizantes: "¡Unidad, unidad!", fue lo que clamaron.

Hasta el momento no han reconocido como candidato a Salgado Macedonio tres de sus principales contrincantes en el proceso interno; se trata de la alcaldesa con licencia Adela Román, el exalcalde del puerto Luis Walton y la excandidata a la gubernatura del PRD Beatriz Mojica Morgan.

A los de afuera, que esencialmente son las feministas, les dijo que no habrá persecución ni venganza.

"Para aquellos, nuestros adversarios que están pensando: 'Félix nos va a perseguir', les digo que no voy a perseguir a nadie, no voy a lastimar a nadie ni a pelear con nadie", dijo.

Luego aseguró que no será un gobernador de mano dura.

Más desenvuelto. A Salgado Macedonio se le vio más relajado con relación al sábado, cuando arrancó su campaña, que todo su discurso lo leyó.

Esta vez improvisó, incluso llegó a decir que siempre estuvo seguro que sería el candidato, pese a las protestas por su postulación. También dijo que está seguro de que será gobernador, aun cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) aún mantiene abierta una denuncia por violación en su contra.

El pasado viernes, Morena confirmó a Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero, a pesar de las delaciones de violación.

En un comunicado, el partido guinda —que se había mantenido en silencio luego de la filtración, el miércoles, de la encuesta que daba como ganador del proceso interno al senador con licencia— se dirigió a las mujeres militantes que se han inconformado por la candidatura:

"Nuestro instituto político no puede colocarse por encima de los órganos de impartición de justicia ni violentar los derechos esenciales como la presunción de inocencia".