Laboratorios desmantelados son de metanfetaminas o cristal: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Al ser cuestionada sobre si su gobierno ha detectado laboratorios de fentanilo en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "los laboratorios que se han desmantelado en nuestro país son principalmente de metanfetaminas o cristal", y no se ha encontrado que se fabrique aquí esa droga sintética.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la estrategia de seguridad y cero impunidad que tiene que ver con la detención de objetivos prioritarios que son generadores de violencia en el país.

"Al mismo tiempo se desmantelan laboratorios, la mayor parte de los laboratorios; o diría: los laboratorios que se han desmantelado en nuestro país son principalmente de metanfetaminas o cristal", dijo la Presidenta.

Agregó que la distribución de fentanilo "la estamos combatiendo, tan es así que se incautaron más de 500 mil pastillas de fentanilo hace poco en Sinaloa".

"Nosotros combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos; hay un seguimiento muy puntual por parte de Cofepris, de aduanas o de seguridad.

"La posibilidad de que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso no se ha encontrado, eso no quiere decir que no se siga investigando", declaró.

Sheinbaum insistió en que "es muy poco creíble" el trabajo periodístico que realizó "The New York Times" sobre las "cocinas de fentanilo" en Sinaloa.