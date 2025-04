Noroña califica de "lamentable" postura de ONU sobre México

Al rechazar la postura del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que se manifestó preocupado por ese fenómeno en México, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a las Naciones Unidas de pretender descarrilar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su video charla en redes sociales de este domingo, el legislador morenista afirmó que los organismos de la ONU "son herramientas del poder económico y del conservadurismo que no paran ninguna agresión a ningún pueblo, (y) no sirven para nada más que para estar hostilizando a gobiernos que verdaderamente sirven al pueblo".

Acusó que esas instancias de la Organización de las Naciones Unidas "se prestan a todas estas maniobras y están en él golpeteo".

Fernández Noroña calificó de "lamentable" el papel de la ONU, "que no hace nada, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, bueno la propia situación de la intervención militar de Rusia en Ucrania, todo lo que hay detrás de ahí, calladitos".

"Pero en este asunto (de la desaparición forzada) ya están queriendo meter su cuchara en una acusación irresponsable, está en un esfuerzo la derecha con las instituciones que domina a nivel mundial, queriendo plantear vínculos criminales del gobierno que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es irresponsable, ruin, la derecha aplaude de pie y estos tinterillos se frotan las manos, pero no van a poder, porque de entrada siguen utilizando una tragedia para sacar raja política", puntualizó.

Por otra parte, el presidente del Senado denunció que gente extraña colocó ropa de mujer en el balcón de su departamento de la calle de Leandro Valle, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que podría ser un acto de intimidación o un mensaje "de la derecha" para pretender involucrarlo en algún ilícito.

"Había ropa de mujer, me dice mi hermano que ya llevaba varias semanas y la fijaron con alambres. ¿Qué quisieron decirme con eso?, no tengo ni idea, pero es un hecho grave, porque ya van varias veces que vivo agresiones en ese domicilio, desde que entraron a robar, desde que han ingresado dejando recados intimidatorios cuando combatí lo de la venta del campo militar número 1-F, hasta lo que acaba de suceder.

"Es un hecho, subí la fotografía, bastante grave, porque estaba esa ropa, alguien va a decir que ´ahí desaparecieron personas´, de quien sea esa ropa, ese es mi departamento. Hay cámaras afortunadamente de quién entra y quién sale, y esta ropa la fijaron, yo creo que subieron en una escalera o algo, es una parte alta, para fijar la ropa, y yo insisto con mis compañeros y compañeras, no son hechos aislados, no son asuntos que debemos desestimar, la derecha está sacando su cara más fascista, más agresiva, más peligrosa y no es un asunto menor las agresiones que diversas compañeras y compañeros venimos recibiendo, están muy desesperados, la derecha, muy desesperados", expresó.