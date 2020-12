Fernández Noroña exige sanción por supuesta discriminación a diputada

A pesar de que el vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, se negó a ofrecer una disculpa pública a su compañera del PAN, Adriana Dávila por llamarla "bocona" y por vincularla con el delito de trata de personas; hoy sí exigió sancionar a Aeroméxico y a su personal por presuntamente agredir a su compañera de bancada María Roselia Jiménez.

Al hacer uso de la voz en la conmemorar el 101 Aniversario Luctuoso del general militar, Felipe Ángeles, en el pleno de San Lázaro, el diputado Noroña dijo que iniciaba su intervención haciendo una petición a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), para que velara por el fuero de su compañera María Roselia Jiménez. Fernández Noroña describió que este lunes, cuando María Roselia viajaba de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México fue víctima de un acto bárbaro de discriminación y de racismo de la línea Aeroméxico. Describió que fue agredida no sólo por ser mujer, sino por ser mujer indígena lo que le pareció un acto deleznable y exigió a la Mesa Directiva su intervención para que investigue los hechos y se sancione a la empresa y a su personal por esta agresión a su compañera diputada.

"Ayer, la diputada María Roselia Jiménez, compañera nuestra, recibió un acto bárbaro de discriminación y de racismo en la línea Aeroméxico cuando volaba de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al Distrito Federal. Fue agredida no solo por ser mujer, sino por ser mujer e indígena y me parece un acto deleznable. Yo pido a la Mesa Directiva que pudiera intervenir para que se haga la investigación y la sanción a la empresa y al personal de Aeroméxico responsable de esta agresión a la compañera diputada", describió desde su intervención virtual ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Niega disculpas

El pasado viernes, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió que Gerardo Fernández Noroña ofreciera una disculpa por violencia política contra las mujeres en razón de género contra la diputada panista Adriana Dávila, el diputado del PT señaló que no lo hará. A través de sus redes sociales, el vicecoordinador del PT en San Lázaro señaló que no ejerció "ninguna violencia de género" contra la diputada por Tlaxcala. "No pediré ninguna disculpa. Iré a la sesión del Consejo General a reclamarles su acto faccioso", escribió Fernández Noroña en Twitter. "Estos del INE ya se creen la Santa Inquisición. Además son absolutamente ignorantes del artículo 61 Constitucional. Ni que decir de su actuación facciosa", escribió. Asimismo, el petista compartió el Artículo 61 de la Constitución, que señala: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas".

"Ni siquiera respetaron mi derecho de audiencia. Nunca me citaron a dar mi versión de los hechos", escribió en otro mensaje de Twitter. "Por cierto, un primer paso con que pretenden cerrarme el paso para la reelección", denunció.

En el orden del día del pasado jueves de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se discutió el "procedimiento sancionador ordinario T/SCG/Q/ADF/CG/162/2019", iniciado por Dávila, en su carácter de diputada federal, en contra de Fernández Noroña "con motivo de las manifestaciones emitidas por el denunciado que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género".

En octubre del año pasado, Fernández Noroña acudió a Tlaxcala, donde señaló el delito de la trata de personas en el estado. En referencia a Adriana Dávila, expresó: "Me dicen que hay una diputada que fue senadora que fue vinculada a este tema (trata) y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada". "Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", agregó Fernández Noroña en aquel entonces.