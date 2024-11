Fernández Noroña retira petición a la Corte

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que dio marcha atrás a la instrucción que dio a la Dirección Jurídica de la Cámara Alta para que le pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de todos los recursos contra la reforma judicial, en virtud de que ya está vigente la inimpugnabilidad de la Constitución a través de la llamada "supremacía constitucional".

"Retiré la instrucción, no vamos a presentar nada en la Corte, porque al día siguiente González Alcántara Carrancá ya estaba diciendo que se la iba a pasar por salva sea la parte, que ya había terminado la instrucción, ¿y eso qué?, todavía no determinan. Hoy la Constitución dice que debe sobreseer todo lo que está por revisar mañana la Corte y nuevamente un ministro de la Corte, haciendo eco de ese bloque, dice ´la Constitución somos nosotros, el poder supremo somos nosotros, quien manda en este país somos nosotros´. ¡Que audacia! de un puñado de ministros y ministras de la Corte que fueron elegidos de manera indirecta decir que están por encima del soberano y del Poder Ejecutivo y del Legislativo", reprochó.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña insistió en que decida lo que decida este martes el Pleno de la SCJN, la elección de personas juzgadoras se va a realizar el 1 de junio de 2025, tras advertir que se analizan los posibles escenarios y se dará una respuesta firme a lo que resuelvan los ministros del máximo tribunal.

El senador morenista reiteró que la Corte no tiene facultades para quitar o cambiar artículos de la Constitución, como pretende en su proyecto el ministro Juan Luis González Alcántara Carranza, y acusó a la SCJN de romper el equilibrio de poderes y pretender plantear la supremacía del Poder Judicial, lo que es inaceptable.

"Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. Para nosotros es irreductible nuestra posición, no nos vamos a echar para atrás, se va a elegir a las personas juzgadores, es un mandato popular, pero para nosotros permitir que ocho personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación. (...) Que pase lo que quieran, nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras, este país ya abrió camino", recalcó.

El presidente del Senado afirmó que la 4T tiene un plan acordado para responder a la Corte en caso de que invalide parcialmente la reforma judicial.

"No estoy diciendo qué vamos a hacer todavía si ellos, por ejemplo, determinaran validar el proyecto de González Alcántara Carrancá, no dije qué vamos a hacer en ese caso porque no quiero especular, lo sabrán en su momento. Tenemos pensado qué hacer absolutamente, pero no lo vamos a adelantar, sería ingenuo, porque además sería especular. ¿Para qué especulamos?, esperemos, cuando digo esperemos, es siguen las cosas su curso y si ellos intentan cambiar el curso de las cosas nosotros responderemos", enfatizó.