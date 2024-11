PAN convoca a manifestarse frente a la SCJN contra reforma judicial

Los diputados panistas Federico Döring y Héctor Saúl Téllez convocaron a los militantes y simpatizantes de su partido para que se manifiesten mañana afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la reforma al Poder Judicial.

La protesta se dará en medio de la discusión de los ministros sobre la constitucionalidad de la reforma que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces.

"Estamos convocando a una extensa movilización este próximo martes para protestar contra esta supremacía dictatorial; Morena no puede tener el control de todo ni destruir los derechos ciudadanos", señaló Döring.

Los legisladores federales exigirán que se declarare la nulidad de la "venganza judicial y la supremacía dictatorial", dijeron.

"La supremacía constitucional no debe ser avalada y es un proceso chairo que busca Morena para debilitar la voz ciudadana ante inconformidades legislativas", refirió el diputado Héctor Saúl Téllez.

En un comunicado, los legisladores señalaron que la mayoría de los mexicanos no votaron por Morena y "estas aberraciones constitucionales que la 4T está impulsando"; no obstante, manifestaron su confianza en que la SCJN eche abajo "esta chaira forma de legislar de Morena".

"Claudia Sheinbaum salió más peligrosa que López Obrador. En verdad que desconocemos quién asesora a la mandataria en estos temas judiciales y parlamentarios, todo va ligado a la venganza de quienes no votaron por ellos en las pasadas elecciones", refirieron.