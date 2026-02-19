Fernández Noroña retira videos contra Grecia Quiroz tras orden del IEEM

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEEM) dictó medidas cautelares en su contra por violencia política de género hacia Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, el senador Gerardo Fernández Noroña aceptó eliminar de sus cuentas en redes sociales los videos en los que se refiere a la viuda del expresidente municipal Carlos Manzo.

Acciones de la autoridad

El IEEM también lo exhortó a abstenerse de realizar actos de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz, así como de hacer publicaciones en medios, por sí o por interpósita persona, en la que se denigre su condición de mujer.

¿Qué declararon Fernández Noroña y el IEEM?

Sin embargo, en su respuesta al Instituto Electoral, el senador de Morena niega haber cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz.

"Enfatizo que no he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz García. Lo anterior, debido a que no está en mi forma de conducirme como Senador de la República, contrario a lo anterior, seguiré ejerciendo mi derecho a debatir y criticar a cualquier persona que tenga una responsabilidad pública, en mi ejercicio como Senador de la República, y así ejercer mi derecho de libre expresión, libre manifestación de las ideas y mi prerrogativa a no ser reconvenido como Senador para lograr un debate político significativo y que resulte en el beneficio de las y los mexicanos", subraya en su escrito.

El IEEM le ordenó a Fernández Noroña el retiro y/o edición de contenidos: "En un plazo estricto de 24 horas deberá suprimir o modificar los materiales audiovisuales que contienen expresiones consideradas misóginas en contra de la alcaldesa de Uruapan".

Prohibición de actos de molestia: "Se le ordena abstenerse, por sí o por interpósita persona, de realizar cualquier acto de hostigamiento, intimidación o molestia en perjuicio de la Presidenta Municipal".

El pasado 25 de noviembre, al referirse a la viuda de Carlos Manzo, el legislador afirmó que "la ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo".

Fernández Noroña criticó que Grecia Quiroz señalara a morenistas como Leonel Godoy y Raúl Morón como responsables del asesinato de su esposo, el 1 de noviembre de 2025.