Fernández Noroña y América Rangel chocan en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, febrero27 (EL UNIVERSAL). - Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), y América Rangel, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), protagonizaron un encuentro en Twitter, el cual inició con un comentario respecto a la marcha por el INE de este domingo y terminó con una fotografía de Fernández Noroña junto a Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Todo inició porque los asistentes a dicha movilización llenaron la Plaza de la Constitución, la cual tiñeron de rosa y blanco al portar los colores del Instituto Nacional Electoral, lo que motivó la publicación del legislador petista.

"Tiempos nuevos: llena el Zócalo la hipocresía, el odio, el racismo y el clasismo. Las cosas como son", escribió Fernández Noroña en redes sociales.

Tiempos nuevos: llena el zócalo la hipocresía, el odio, el racismo y el clasismo. Las cosas como son. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) February 26, 2023

A lo que Rangel contestó con un ataque no sólo al diputado, sino a todo el espectro político al que pertenecería, pues publicó que: "'Defender la democracia es clasista y racista'. La vieja confiable de la izquierda nunca falla".

Defender la democracia es clasista y racista.



La vieja confiable de la izquierda nunca falla . https://t.co/ehzl3uVgxD — América Rangel (@AmerangelLorenz) February 27, 2023

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó aquí, puesto que devino en señalamientos personales cuando Fernández Noroña cuestionó a Rangel respecto a si habría defendido la democracia durante viejos procesos electorales, los cuales se caracterizaron por acusaciones de presuntos fraudes e irregularidades."Si (sic) me olvidó cómo defendías la democracia en 2006, en 2012 y no sé dónde andabas en 1988", arremetió el diputado.

Si me olvidó como defendías la democracia en 2006, en 2012 y no sé dónde andabas en 1988. https://t.co/LFK1S7lzZl — Fernández Noroña (@fernandeznorona) February 27, 2023

Rangel también se lo tomó personal. Primero, aclaró que en 1988 estaba "muy ocupada" aprendiendo los colores en el kínder, con lo que subrayó la diferencia de edad entre ambos funcionarios, y luego publicó una foto de Noroña sentado en un restaurante junto a Manuel Bartlett.

Jajaja no manches @fernandeznorona, discúlpame por no salir a marchar contra el fraude del ´88, pero estaba muy ocupada aprendiendo los colores en el kinder.



Mejor pregúntale a @ManuelBartlett dónde estaba en esa elección. https://t.co/Km8WxYlzCR — América Rangel (@AmerangelLorenz) February 27, 2023

Cabe recordar que, en 1998, Manuel Bartlett fungía como secretario de Gobernación y también como titular de la antigua CFE, pero en dicho caso se trataba de la Comisión Federal Electoral, precisamente la instancia que organizó las elecciones presidenciales de aquel año.Mientras que la fotografía había sido publicada por el mismo Noroña en Twitter en 2020, cuando aclaraba que ser legislador de izquierda no es impedimento para disfrutar de una buena comida: "Muy fifís en 'El Cardenal' con mi amigo @ManuelBartlett".