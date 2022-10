FES Acatlán expone pintas y destrozos tras entrega de instalaciones

Estudiantes que tenían tomada la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, entregaron vandalizadas las instalaciones del plantel.

A través de su cuenta de Twitter, la FES difundió una serie de fotografías de los destrozos causados durante la toma de las instalaciones.

En la cuenta de Twitter de la FES Acatlán se perciben los destrozos causados, como pintas en paredes, cables tirados, equipos de cómputo destruidos, casilleros metálicos tirados, puertas forzadas y abiertas, cajas metálicas con candados, pero con puertas abiertas por los lados, platos sucios y regados por diversas partes de las instalaciones, saqueo en cafeterías y en el comedor no solo de alimentos sino de equipo, daño al sistema de cámaras de videovigilancia, etc.

Además de destrucción de la bomba y tablero que opera el pozo, por lo que no hay abasto de agua, indicaron fuentes oficiales.

Este miércoles, los alumnos de esa escuela dieron por terminado el paro total indefinido y entregaron las instalaciones del plantel, bajo la dirección de Manuel Martínez Justo.

No obstante, la FES Acatlán cumple 24 horas con sus puertas cerradas con cadenas y candados.

Los paristas permanecieron 23 días en paro indefinido dentro de este plantel de la UNAM y cerraron con candado las puertas de la FES Acatlán, por lo que la escuela de 22 mil alumnos permanece cerrada.

Los tres accesos tanto el del Centro Cultural, como el vehicular y la puerta principal de esta Facultad en la avenida San Juan Totoltepec, permanecen aún con cadenas con candado y las pintas del paro.

En tanto la mayoría de los 22 mil estudiantes siguen tomando clases en línea.

Debido a los destrozos hallados en las instalaciones del recinto, la reactivación de clases presenciales podría ocurrir la próxima semana, calcularon autoridades del FES Acatlán a consulta realizada por EL UNIVERSAL.

"Derivado de lo anterior, no es posible el retorno inmediato a las actividades presenciales, seguirán las clases en línea hasta que se concluyan los trabajos y se cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestras labores cotidianas", aseguraron.

Así fueron encontradas las instalaciones de la Facultad. pic.twitter.com/SrH6z3puzg — FES ACATLÁN - UNAM (@FES_ACATLAN) October 20, 2022