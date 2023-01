FGJ de CDMX determina que en caso Ángela no hay delito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL). - El vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que la investigación por el caso Ángela, resultó en que la menor se ausentó voluntariamente y que no se trató de ningún delito.

En un mensaje a medios, el vocero señaló que la menor se dirigió hacia el campamento de un colectivo en Bellas Artes en donde le brindaron apoyo.

"La menor no presentaba ningún daño y su ausencia no tiene que ver con ningún delito", dijo Lara.

Explicó además que no hay más indicios de otras desapariciones en el paradero de Indios Verdes.

Caso María Ángela. Los padres de Ángela levantaron una denuncia por desaparición el jueves 19 de enero. Tras algunos días, la joven de 16 años fue encontrada desnuda envuelta en bolsas negras en un terreno baldío del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.