FGJ indaga la muerte de un científico dentro de CU

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) investiga el homicidio de un científico dentro de las instalaciones del Instituto de Fisiología de la UNAM, en Ciudad Universitaria. El cuerpo de Alfredo Torres fue encontrado congelado dentro de un recipiente de hielo seco en esos laboratorios.

Quien hizo la denuncia luego de encontrar el cadáver, fue una compañera de trabajo. Refirió a las autoridades que tenía más de dos días de no saber de él y no se presentaba a laborar. En una revisión que realizó antes del cierre de ese lugar por los festejos del 15 y 16 de septiembre, se encontró con el cuerpo.

De momento se desconoce cuáles son las causas de muerte, pues no se apreciaron huellas de violencia, por lo que no se descarta que el occiso, de manera accidental, quedará encerrado dentro de esa cámara y muriera congelado; sin embargo, la UNAM exigió a la dependencia investigadora resolver el incidente para deslindar responsabilidades.

Consta en la carpeta de investigación FICOY/COY-1/UI-2C/D/ 03271/09-2021 que el accidente se registró el 9 de septiembre en las inmediaciones del campus hasta donde acudieron elementos de la Policía de Investigación (PDI) y peritos especializados de la fiscalía para recabar evidencia.

La víctima es docente de la UNAM y, a decir de familiares, amigos y compañeros, no tenía problemas con nadie.