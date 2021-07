FGJ investiga robo millonario en hospital pediátrico de Xochimilco

La Fiscalía General de Justicia investiga el robo millonario que, desde febrero pasado, denunciaron empleados del Hospital Materno Pediátrico ubicado en las inmediaciones de la alcaldía Xochimilco. Según la institución, el robo de artefactos se registró durante la pandemia, cuando los médicos y el personal prácticamente estuvieron ausentes.

Los encargados del hospital detectaron, luego de una auditoría, que en ese lugar hacen falta 22 bienes, entre objetos diversos y equipo médico.

Destacan 10 bancas tándem con tres plazas que tienen un costo individual de 3 mil pesos cada una; una cuna con barandales, con un costo de mil 500 pesos; una incubadora de traslado, con un costo individual de 100 mil pesos, y cinco inyectores tipo Ventury, los cuales hasta el momento no se conoce el costo.

También faltan dos lámparas para fototerapia, con un costo individual de 35 mil pesos; un Mangle para planchado de ropa, con un costo de 6 mil pesos, y una máquina de anestesia, con un costo de 150 mil pesos. La institución explicó a las autoridades de investigación que desde 2019 detectó una suerte de "robo hormiga" dentro del hospital y, aunque sospecha del personal, de momento no hay nadie detenido ni un presunto responsable indagado de manera directa.

Consta en la carpeta de investigación, que se inició por el delito de robo de objetos, que el lugar de los hechos se encuentra sobre la avenida Prolongación 16 de Septiembre, alcaldía Xochimilco, hasta donde los agentes encargados del caso acudieron a realizar una serie de entrevistas y, de paso, para revisar si el lugar cuenta con cámaras de vigilancia; no encontraron nada que documentaran los robos y tampoco participación de los propios empleados.