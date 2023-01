FGJ obtiene orden de aprehensión contra "El Serch" por homicidio en "La Polar"

A-AA+

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina cuenta con órdenes de aprehensión contra Sergio "N", alias "El Serch", y otro empleado del restaurante La Polar por el homicidio de Antonio Monroy el 8 de enero.

De acuerdo con la indagatoria, el otro implicado es Carlos "N", guardia del lugar adscrito al Cusaem, quien junto al "El Serch" fueron captados por las cámaras de seguridad cuando arrastraban el cuerpo de la víctima afuera del estacionamiento ubicado en la colonia San Rafael.

Ambos hombres, de quienes las autoridades ya cuentan con datos generales e imágenes de sus rostros, son buscados en el Estado de México. Se sabe que han realizado dos cateos en Naucalpan y Ecatepec, pero no se han obtenido resultados positivos.

Debido a otras irregularidades que encontraron en el lugar, la fiscalía capitalina busca citar a entrevista a los propietarios; sin embargo, no han respondido a los citatorios que les han realizado. En específico se busca a una mujer, quien según los documentos legales de la empresa, es la actual propietaria y administradora.

Cabe señalar que desde el día en que ocurrieron los hechos ni uno de los propietarios se ha manifestado, por lo que no se descarta que, en caso de no atender las entrevistas de las autoridades para esclarecer y detallar lo sucedido, se puedan girar órdenes de presentación en su contra.

De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-2/UI-2 C/D/0047/01- 2023, la víctima, Antonio Monroy, de 59 años, acudió al establecimiento en compañía de su amiga Adriana. En ese lugar ya lo conocían, pues era "cliente frecuente", aún así, lo golpearon y su cuerpo quedó en el negocio.

En su primera entrevista con las autoridades, la mujer declaró que después de una discusión que tuvieron por la cuenta, los empleados se lo llevaron a una especie de bodega del restaurante para golpearlo; sin embargo, la semana pasada fueron difundidos videos en los que se observan que la agresión en contra de Antonio ocurrió después de un pleito en su mesa; ante la fiscalía capitalina Adriana sigue en calidad de víctima.

En otro de los videos apunta a que Antonio Monroy fue agredida por El Serch, jefe de seguridad del restaurante que ya es buscado por las autoridades. A través de redes sociales, Adriana publicó videos en los que se observa a Antonio tirado sobre la banqueta; en otra de las grabaciones se ve a una persona dándole reanimación cardiopulmonar. Después se supo que Antonio murió por estrangulamiento.

Además del jefe de seguridad de La Polar y el guardia del Cusaem, las autoridades buscan entrevistar a tres meseros, quienes con base en los videos obtenidos del momento de los hechos, presuntamente participaron en la agresión, puesto que fueron ellos quienes le exigieron al señor de 59 años 30% de propina.

Estos sospechosos son buscados en la Ciudad de México, pero de momento tampoco han sido localizados.

Cabe recordar que este lunes Ramón "N" fue liberado por el juez que tomó el caso. De acuerdo con el togado, no se encontraron las pruebas suficientes para importarlo y aunque sigue el proceso, lo hará en libertad. El imputado en su momento confesó que él no agredió a la víctima y que incluso fue él mismo quien solicitó ayuda médica, así como la intervención de las autoridades cuando se percató que sus compañeros de trabajo habían matado al "cliente frecuente".