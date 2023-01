FGJ trata de inculpar a trabajadores por fallas en Metro CDMX, acusan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) acusó a la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de tratar de inculpar a los trabajadores de las fallas y averías que se presentan en las instalaciones del Metro y que originaron el choque de trenes en la Línea 3 del Metro que dejaron 106 lesionados y un muerto el pasado 07 de enero.

Por medio de un comunicado dirigido a sus agremiados, el SNTSTC expresó "ante los lamentables hechos que se han suscitado en nuestro Centro de Trabajado... hemos conocido con sorpresa y preocupación las declaraciones que hizo públicas el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, con las que trata de inculpar a los trabajadores de las fallas y las averías que se presentan en las instalaciones y trenes con que opera el Metro".

Señaló que ante estas "reprobables acusaciones y ante los múltiples citatorios que esa Fiscalía emite a diario a los trabajadores, intimidándolos y tratándolos como delincuentes cada vez que ocurre alguna falla en el Metro, esta Representación Sindical rechaza tajantemente el trato que se le está dando a nuestro Gremio".

Recomendó a las autoridades capitalinas que si realmente quieren conocer las causas que ocasionan las fallas en la operación del Metro, se deben realizar peritajes técnicos científicos con la participación de expertos en Materia Metro y sin tratar de desviar un tema técnico al ámbito político, "pues ello conlleva a la distorsión de las verdaderas causas que producen los hechos objeto de investigación", agregó.

Por último, mencionó que el Sindicato está en constante comunicación con representantes del Gobierno de la Ciudad de México para lograr acuerdos encaminados a que el servicio del Metro se brinde en las mejores condiciones posibles.

Detienen a conductor de tren de Línea 3 del Metro

Cabe destacar que el pasado 27 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Carlos Alfredo "N", conductor del tren involucrado en el accidente ocurrido en la inter estación Potrero–La Raza de la Línea 3 del Metro, acusado de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos.

El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, dio a conocer los avances en la investigación del accidente, y detalló que Carlos Alfredo "N" es acusado de conducción negligente del tren número 24, al no respetar las medidas de conducción en modo de seguridad y rebasar los 35 kilómetros por hora.

En conferencia, Ulises Lara detalló que el conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos.

"Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho", refirió el funcionario.

Por lo anterior, se procedió a la judicialización y cumplimentación de la orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, en contra de Carlos Alfredo "N".