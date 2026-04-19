FGJCDMX sostiene acusación por feminicidio contra vigilante en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró que la imputación por feminicidio contra Juan Jesús, el vigilante del edificio donde fue hallada muerta Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, está sustentada en datos de pruebas sólidos y afirmó que no fabrica culpables.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que no fabrica culpables. La imputación realizada se sustenta en datos de prueba que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública", indicó.

Ayer la familia de Juan Jesús aseveró que este no es culpable del feminicidio, fue golpeado y presentarán un video para mostrar su inocencia.

Al respecto, la FGJ indicó que cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio.

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"Entre estos elementos, se encuentran hallazgos periciales que vinculan directamente al imputado con los hechos, así como evidencia de que las cámaras de videovigilancia del edificio se encontraban desconectadas durante el periodo en que Edith ingresó al inmueble y que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad para manipularlo", detalló.

Con base en estos elementos, la Fiscalía CDMX afirma categóricamente que la persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente.

Video viral no corresponde al caso Edith Guadalupe: Fiscalía CDMX

Asimismo, la FGJ dijo que el video que circula en redes sociales no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe. De acuerdo con el análisis realizado, el material cuenta con un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de su desaparición, y la mujer que aparece en él no es Edith.

No obstante, la Fiscalía CDMX continúa con una investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como identificar posibles hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble, en cuyo caso se investigarán y perseguirán conforme a la ley.