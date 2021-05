FGJCDMX suma 13 indagatorias relacionadas con accidente en Metro

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha abierto hasta el momento al menos 13 carpetas de investigación relacionadas con el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por los delitos de daño a la propiedad y delitos cometidos por servidores públicos y lesiones culposas.

Hasta las 18:00 horas del lunes las autoridades de investigación tenían abiertas dichas indagatorias, según fuentes de la institución. Además, que en la querella en donde se están integrando los indicios del incidente se encuentra asentada con folio CI-FICUH/STCMP/UI-3C/D/00045/05-2021, radicada en la agencia del Ministerio Público en Atención Especializada a Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El resto de las indagatorias se encuentran en diferentes coordinaciones territoriales debido a que estas fueron abiertas tras el ingreso de las víctimas a diferentes hospitales y se hicieron las notificaciones correspondientes ante el Ministerio Público.

--Inician limpieza en zona cero

El gobierno de la Ciudad de México informó que este martes, desde las 8:00 horas, iniciaron los trabajos de limpieza en la zona cero de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde el lunes 3 de mayo ocurrió una falla estructural en la estación Olivos.

En colaboración con la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía capitalina, de las Secretarías de Obras y Servicios (SOBSE), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital comenzó el retiro de elementos no estructurales como canaletas, balasto, vías suspendidas, durmientes y todo aquello que pueda caer y afectar el trabajo y seguridad de las personas que realizan trabajos en la zona.

Además, se ejecuta el aseguramiento de los cables que cuelgan, retiro de charolas, tapas y limpieza general de elementos sueltos.

Se prevé que, en las próximas horas, comience la colocación del sistema de apuntalamiento para evitar el desplazamiento de la estructura y se trabaje con mayor seguridad.

El gobierno capitalino indicó que al material que se retire se le aplicará una cadena de custodia para garantizar que pueda ser analizado por los peritos de la FGJCDMX e internacionales.

Analiza cajas negras de convoy accidentado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las cajas negras del convoy involucrado en el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro se encuentran bajo resguardo con cadena de custodia; señalaron que todavía no es posible determinar si el accidente se debió a la falta de mantenimiento.

Por su parte, el vocero de la Fiscalía local, Ulises Lara, señaló que no especularán sobre el desplome de un tramo del Metro Olivos de la Línea 12.

En conferencia de prensa, la dependencia local presentó un el plan de investigación de los trabajos que se realizan en la zona siniestrada.

"No se encubrirá a nadie. Lo que importa es la verdad y la justicia", dijo la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy.