FGR debe emitir acuerdo de no acción penal contra consejeros del INE

La fracción parlamentaria del PAN en el Senado dijo que no basta con que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no haya ratificado la denuncia penal contra seis consejeros del INE, ya que es necesario que la Fiscalía General de la República emita un acuerdo de la no acción penal contra ellos porque de lo contrario el proceso sigue su curso.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, dijo que pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no ratificara su denuncia penal en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso sigue su curso ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que es necesario continuar levantando la voz desde el Senado de la República, ya que "a todas luces es una consigna política y una irresponsabilidad jurídica".

"El presidente de la Cámara de Diputados pasará a la historia con uno de los peores retrocesos democráticos en nuestro país, ya que primero vulneraron al INE y después los amedrenta penalmente. Este hecho describe el autoritarismo con el que hoy el partido en el poder ejerce su cargo", aseguró la senadora panista durante su conferencia de prensa la contra mañanera".

No obstante que el presidente de la Cámara de Diputados no ratificó la denuncia, su irresponsabilidad está hecha y ante ello, esperamos que las autoridades correspondientes emitan el acuerdo del no ejercicio de la acción penal y este tema que evidentemente vulnera a las instituciones no se vuelva a repetir, dijo.

El cierre de este lamentable tema está obligado a darse ya por el bien de las instituciones, aseveró la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN.