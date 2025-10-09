logo pulso
FGR dio acceso a la carpeta de investigación reclamada por Duarte

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua autorizó el traslado de Duarte Jáquez a la Ciudad de México

Por El Universal

Octubre 09, 2025 01:55 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a un juez de amparo que el viernes pasado concedió al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acceso a la carpeta de investigación relacionada con el aseguramiento de su rancho "El Saucito".

En cumplimiento a una suspensión definitiva otorgada al priísta por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal, la FGR reportó que Duarte Jáquez compareció en las instalaciones de la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes, asistido de dos abogados.

Aseguró que les otorgó el acceso a la carpeta de investigación reclamada por el priista en el juicio de amparo con número de expediente 180/2025.

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua autorizó que Duarte Jáquez, sujeto a arresto domiciliario en Chihuahua por delitos de peculado y asociación delictuosa, se trasladara a la Ciudad de México para que la FGR le diera acceso al expediente, en acatamiento a lo ordenado por un juez de amparo.

Acompañado de sus abogados, el exgobernador viajó a la capital para acudir a la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes, donde estuvo varias horas y posteriormente regresó a Chihuahua en vuelo comercial.

Tras la diligencia, Héctor Villasana, uno de los abogados de Duarte Jáquez, se quejó de que la FGR les entregó información incompleta sobre el estatus jurídico de los bienes que han asegurado al exgobernador de Chihuahua.

