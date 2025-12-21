logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California

Operativo de la FGR en Baja California resulta en la incineración de una importante cantidad de precursores químicos para evitar su uso indebido.

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 08:11 p.m.
A
FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Baja California, efectuó la destrucción de tres toneladas y tres mil litros de precursores químicos derivado de aseguramientos por parte del Gabinete de Seguridad.

El Ministerio Público Federal (MPF) entregó en las instalaciones de una empresa especializada para su destrucción, ubicada en el Estado de México, tres mil 75 kilos 997 gramos y tres mil 749 litros 740 mililitros de precursores químicos y sustancias.

Dentro de las sustancias destruidas se encontraban, entre otras, mil 699 kilos 999 gramos de acetato de plomo, 104 kilos 999 gramos de cianuro de sodio, y mil 254 kilos 998 gramos de hidróxido de sodio.

También se destruyeron 634 litros 940 mililitros de acetona, 177 litros 480 mililitros de ácido clorhídrico, 339 litros 980 mililitros de alcohol etílico, 192 litros 450 mililitros de cloruro de bencilo, 49 litros 990 mililitros de residuos de 1- fenil 2- propanona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Así como 599 litros 990 mililitros de residuos de cianuro de bencilo, mil 199 litros 980 mililitros de residuos de metanotiolato de sodio ferrocenocarboxaldehído pirrolidona y 394 litros 970 mililitros de tolueno, entre otros.

En la diligencia, participaron peritos de la FGR, quienes realizaron el conteo y pesaje de los precursores químicos y sustancias destruidas.

Además de integrantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron la cantidad, volumen y tipo de los precursores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California
FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California

FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California

SLP

El Universal

Operativo de la FGR en Baja California resulta en la incineración de una importante cantidad de precursores químicos para evitar su uso indebido.

Tragedia en Carretera: 3 Muertos y 7 Heridos en Ciudad Victoria-Zaragoza
Tragedia en Carretera: 3 Muertos y 7 Heridos en Ciudad Victoria-Zaragoza

Tragedia en Carretera: 3 Muertos y 7 Heridos en Ciudad Victoria-Zaragoza

SLP

El Universal

Un choque entre automóvil y camioneta en Ciudad Victoria-Zaragoza deja un saldo trágico

Segob insta a verificar clasificación de videojuegos para proteger a niños
Segob insta a verificar clasificación de videojuegos para proteger a niños

Segob insta a verificar clasificación de videojuegos para proteger a niños

SLP

El Universal

Rosa Icela Rodríguez de Segob enfatiza la importancia de verificar la clasificación de videojuegos en Navidad.

PRI acusa a Morena de minimizar riesgos en salud y seguridad
PRI acusa a Morena de minimizar riesgos en salud y seguridad

PRI acusa a Morena de minimizar riesgos en salud y seguridad

SLP

El Universal

El gobierno de Morena es criticado por el PRI, que cuestiona su postura ante temas de salud pública y violencia