FGR incinera más de tres mil litros de precursores químicos en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Baja California, efectuó la destrucción de tres toneladas y tres mil litros de precursores químicos derivado de aseguramientos por parte del Gabinete de Seguridad.

El Ministerio Público Federal (MPF) entregó en las instalaciones de una empresa especializada para su destrucción, ubicada en el Estado de México, tres mil 75 kilos 997 gramos y tres mil 749 litros 740 mililitros de precursores químicos y sustancias.

Dentro de las sustancias destruidas se encontraban, entre otras, mil 699 kilos 999 gramos de acetato de plomo, 104 kilos 999 gramos de cianuro de sodio, y mil 254 kilos 998 gramos de hidróxido de sodio.

También se destruyeron 634 litros 940 mililitros de acetona, 177 litros 480 mililitros de ácido clorhídrico, 339 litros 980 mililitros de alcohol etílico, 192 litros 450 mililitros de cloruro de bencilo, 49 litros 990 mililitros de residuos de 1- fenil 2- propanona.

Así como 599 litros 990 mililitros de residuos de cianuro de bencilo, mil 199 litros 980 mililitros de residuos de metanotiolato de sodio ferrocenocarboxaldehído pirrolidona y 394 litros 970 mililitros de tolueno, entre otros.

En la diligencia, participaron peritos de la FGR, quienes realizaron el conteo y pesaje de los precursores químicos y sustancias destruidas.

Además de integrantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron la cantidad, volumen y tipo de los precursores.