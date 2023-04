FGR indaga tráfico humano, tras secuestro de migrantes

A-AA+

LEÓN, Gto., abril 10 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales de Guanajuato y San Luis Potosí investigan una "gran red de tráfico de humanos" descubierta con la localización de más de 80 centroamericanos secuestrados en territorio potosino cuando buscaban a 23 personas desaparecidas que habían salido de municipio de San Felipe, en esta entidad.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que hay tres carpetas de investigación abiertas por los delitos de tráfico de personas, secuestro y por homicidio del chofer de una empresa de transporte turístico.

En las indagatorias citarán a declarar a todos los que se vieron involucrados en los hechos dando declaraciones o levantando denuncias, entre ellos el presidente municipal de San Felipe, Eduardo Maldonado, y al dueño de la empresa turística que transportó a un grupo de personas desde ese municipio.

El miércoles pasado, el alcalde Maldonado anunció que habían localizado a los 23 desaparecidos que salieron de la comunidad La Quemada, de su municipio, cuando aún no los encontraban.

"Hay que revisar todo, se van a revisar todas las declaraciones, porque insistía el alcalde que habían llegado y que estaban bien; nosotros le preguntábamos: 'díganos los nombres' porque seguíamos sin saber quiénes son y, la verdad dentro de las investigaciones se citará a declarar a todos los involucrados que participaron en estos hechos, levantando denuncias, dando declaraciones".

Rodríguez Vallejo pidió que Fiscalías, tanto de San Luis como de Guanajuato y la federal, esclarezcan estos hechos. Dijo que la FGR realiza las investigaciones a través de la Comisión Nacional Antisecuestro con relación al secuestro de los migrantes, y que en las indagatorias por ese delito también los competentes son las fiscalías del estado. A su vez la FGESAL indagará sobre el homicidio de uno de los choferes.

Dijo tener información de que hay personas detenidas y que se tomarán las declaraciones de los migrantes para que digan quién los contactó, cómo salieron.

Vigilan ruta de tráfico de personas

El gobernador explicó que desde el inicio de la investigación fue muy confusa, pues no daban información precisa de los desaparecidos, sólo se tenían los nombres de los choferes que conducían las dos camionetas turísticas.

"Nadie nos daba los nombres de los pasajeros, primero se habló que eran turistas, pero estaba muy sospechoso que fueran 23, sólo varones y que salieran de madrugada".

El mandatario señaló que luego se dijo que los desaparecidos eran trabajadores de una empresa, por lo que él envió dos helicópteros de las Fuerzas del Estado que tienen visión nocturna a San Luis Potosí, que junto con el Ejército localizaron las camionetas con 35 personas (en la zona desértica de Matehuala), entre ellas los choferes, uno de ellos que falleció por los golpes que le dieron (los plagiarios).

Explicó que en la vecina entidad potosina se hicieron operativos y al parecer fueron más de cien migrantes liberados. Dijo que la búsqueda fue en varios ranchos, en los que hubo enfrentamientos con la Sedena, persecuciones y al final fueron más de cien liberados.

"Obviamente se trata de una red muy grande, no quiere decir que todos hayan salido de Guanajuato, simplemente como esa es la carretera que te lleva al norte... es la ruta que va de San Luis a Saltillo, de Santillo a Monterrey y de ahí te puedes ir a muchos lados". Dijo que el tramo de Matehuala es una zona muy desértica, sin muchas poblaciones, sin paraderos. Hay un tramo muy largo, entonces eso es lo que aprovecha el crimen organizado para controlar esa zona.

Agregó que se descubrió la red de tráfico de migrantes, de secuestro y de extorsión.

Elementos de Seguridad Pública del estado implementaron un operativo en los municipios de San Felipe, en el noroeste de Guanajuato, identificados como puntos concentración y partida de migrantes.

"Al parecer son puntos de salida de migrantes, se estará revisando toda la zona y lo estaremos revisando con la autoridad federal que es quien tiene la competencia en el tema migratorio", informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Explicó se está hablando con gente del Ejército, vamos a reforzar operativos en la zona. "No vamos a dejar pasar esto por alto.

"Estaremos revisando, esperamos que no sea ya un modus operandi en la zona, y haremos lo propio y las declaraciones de los migrantes serán muy importantes".