FGR inicia carpeta de investigación por tortura en caso de José Eduardo Ravelo

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de tortura cometido contra José Eduardo Ravelo Echavarría, joven de 23 años detenido en Yucatán, golpeado y abusado sexualmente y quien falleció luego de las agresiones.

La FGR informó que abrió investigación de estos hechos dada la relevancia y trascendencia social que el caso tomó sobre las agresiones y muerte de José Eduardo Ravelo y en el que están implicados elementos de la policía municipal de Mérida.

La FGR solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Yucatán que proporcione información sobre la detención del joven, así como otros datos para coordinarse con las autoridades del estado en el esclarecimiento de la tortura que José Eduardo sufrió antes de morir.

"Personal pericial especializado y de investigación policiaca federal se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes", precisó la FGR.

Aseguró que en este caso, mantendrá informada a la comunidad sobre los resultados de las diligencias de investigación que se realicen.

Aunque el pasado 7 de agosto las autoridades de Yucatán informaron sobre la detención de los cuatro policías municipales señalados por el homicidio, violación agravada y tortura agravada de José Eduardo, el 13 de agosto, los elementos fueron liberados porque un juez local decidió no vincularlos a proceso porque la Fiscalía yucateca no ofreció datos de prueba suficientes.

Este martes, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que en el caso de José Eduardo Ravelo, por un tecnicismo legal, se pretende hacer a un lado la justicia.

"En el caso de Mérida, lo que alega el juez es que en la acusación no se especifica qué policía fue, imagínense que por un tecnicismo legal se haga a un lado la justicia", expresó.

El Presidente informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación a encontrar "otras vías" para que el caso de Ravelo no quede en la impunidad.

José Eduardo fue detenido el pasado 21 de julio en Mérida, mientras se dirigía a una entrevista de trabajo.

Al día siguiente se comunicó con su mamá, a quien le dijo que fue golpeado y violado por los policías que lo detuvieron.

Su mamá intentó llevarlo a un hospital donde le negaron la atención médica, por lo que denunció también a las autoridades de salud por negligencia médica.

Al calificar las lesiones, el médico legista ordenó el internamiento inmediato del joven quien falleció el pasado tres de agosto en un hospital de Yucatán, a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo.

El pasado 14 de agosto se dio a conocer en redes sociales un video captado por cámaras de vigilancia en el que se observa la participación de al menos seis policías municipales en la agresión a José Eduardo.

En las imágenes se ve al joven inmóvil en el piso donde uno de los policías coloca su rodilla en repetidas ocasiones contra su pecho mientras el resto observa.