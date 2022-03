FGR investiga filtración de supuestos audios de Gertz

La Fiscalía General de la República (FGR) investigará la filtración de al menos cuatro audios que circulan en redes sociales donde se escucha, supuestamente, al fiscal Alejandro Gertz, discutiendo el caso de la muerte de su hermano y el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán.

La Fiscalía respondió a EL UNIVERSAL que la obtención de los audios es un delito y que se abrirá una investigación, pues conseguir un material de este tipo es una intervención ilegal de comunicaciones privadas, dado que para ello se necesita una orden judicial.

Desde ayer jueves, por la noche, circularon en redes sociales, principalmente YouTube, tres audios donde se identifica al fiscal Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y al fiscal Juan Ramos, en los que hablan sobre el proyecto de Pérez Dayán, en el sentido de otorgar un amparo a la cuñada y sobrina de Gertz Manero, en el caso de la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal. EL UNIVERSAL publicó el sentido del amparo en su edición impresa de este viernes.

Fue hasta este viernes por la tarde que los materiales se viralizaron, luego que el columinista de esta casa editorial Mario Maldonado, los publicó en su cuenta de Twitter.

La cuenta de YouTube "Psicoanálisis" subió los tres audios, en los que, supuestamente, Gertz y Ramos discuten el proyecto de Pérez Dayán. Afirman en la charla que el ministro se comprometió a proteger a la víctima. "No dijo lo que dijo que iba a ponerle".

En otra llamada, Gertz afirma que "se volteó completo. Tengo la certeza que los ministros no van a aceptar eso, y lo van a regresar".

Ministro propone dar amparo a cuñada de Gertz

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, propondrá confirmar el amparo concedido a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que se les dictó por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que el proyecto de resolución de los dos amparos en revisión, que fueron atraídos por la Corte, prevé confirmar la resolución de la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que ordenó reponer los procedimientos de las acusadas de homicidio por omisión en agravio de Gertz.

EL UNIVERSAL informó que el 28 de febrero, el ministro Alberto Pérez repartió entre sus compañeros el proyecto de resolución y se fijó fecha para discutirlo el próximo 14 de marzo.

Según las fuentes, el ministro coincidió con la jueza en el sentido de que existieron diversas anomalías, como en el dictado de la orden de aprehensión contra Laura Morán, de 94 años, y el mandamiento de captura y el auto de formal prisión contra Alejandra Cuevas, de 69 años y presa en el penal de Santa Martha.

Dichas anomalías, según la sentencia de la juez, pueden derivar en la nulidad de todo el proceso penal contra las mujeres por supuestamente descuidar a Federico Gertz, quien murió en septiembre de 2015 a los 82 años.

Aunque la propuesta del ministro sea avalada por el pleno de la Corte, no implicará la libertad de Alejandra, la cancelación de su proceso ni el de su madre, sino que el expediente será devuelto a la Sala Penal de la Ciudad de México, que conoció de la apelación que presentaron las mujeres.