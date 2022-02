FGR no solicita sanción para Anaya, pese a faltar a audiencia

Este lunes, Anaya estaba citado en el Reclusorio Norte a comparecer de manera presencial ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, para escuchar la imputación de la FGR, pero no acudió y su defensa no presentó ninguna justificación para ello.

Durante la diligencia, los abogados de Anaya indicaron al juez que no han logrado comunicarse con su cliente, por lo que solicitaron un tiempo razonable para justificar la inasistencia del excandidato presidencial.

"Hoy por la mañana no hemos podido tener contacto con él (Ricardo Anaya) para saber por qué no venía a la audiencia", señaló el abogado Eduardo Aguilar.

La FGR solicitó al juez rechazar la petición de la defensa y presentó tres informes: uno del Instituto Nacional de Migración (INM) y dos del Centro Nacional de Análisis, Prevención e Información de combate contra la Delincuencia (Cenapi), que señalan que Anaya no ha regresado al país desde el pasado 4 de octubre de 2021.

Aunque los fiscales señalaron al juez que desde esa fecha se dictaron medidas de apremio para que Anaya acredite estar en territorio nacional y posteriormente para que se presente físicamente a audiencia inicial, no solicitaron que se le haga efectiva ninguna de estas medidas.

El juzgador rechazó la petición de la defensa y destacó que no puede dictar ninguna medida contra Anaya a menos que la FGR lo solicite.

En consecuencia, el juzgador declaró sin materia la audiencia debido a que sin la presencia de Anaya no es posible formular imputación, pero se deja la puerta abierta para pedir orden de aprehensión contra el excandidato presidencial.

Los abogados de Ricardo Anaya llegaron la mañana de este lunes al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para la audiencia inicial en su contra por actos de corrupción, aunque sin la presencia del excandidato presidencial.

Eduardo Aguilar, representante legal de Anaya, llegó acompañado de otros tres abogados más y negó precisar si su cliente comparecerá físicamente ante el juez que lo requirió o siquiera si se encuentra en territorio nacional.

"La acusación de Lozoya no tiene ni pies ni cabeza, es una acusación sin sustento. Tan es así que la Fiscalía solicitó 54 años de prisión para Lozoya", comentó antes de ingresar al Centro de Justicia.