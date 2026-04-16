FGR pide reabrir caso contra Iglesia Luz del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Ante el "

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) a la investigación por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual contra líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo, la presidentaafirmó que laestá solicitando la reapertura del caso.Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se acercó a las víctimas para fijar una, "porque está pidiendo la fiscal que se"."El objetivo de la, junto con las víctimas, es que el juez. El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz, las razones no las conozco, pero eso fue lo que nos informó la fiscal en el. Se acercó a las víctimas y está pidiendo la apertura del caso nuevamente", dijo.De acuerdo con una nota enviada por la Fiscalía, "en junio del año pasado ladeterminó el no ejercicio de la acción no penal. Las víctimas se inconformaron. El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el".En ese sentido, laaclaró que, en caso dey destacó que está apoyando para revocar el