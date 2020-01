FGR presenta ante un juez a dos detenidos por el caso LeBarón

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal a dos de los detenidos y arraigados por supuestos vínculos con el atentado contra la familia LeBarón pero por delitos distintos al homicidio ocurrido en noviembre de 2019.

Luis Manuel y Héctor Mario Hernández, quienes cumplieron 40 días de arraigo y este fin de semana fueron trasladados al penal del Altiplano en el Estado de México, fueron imputados por delitos contra la salud, delincuencia organizada y posesión de cartuchos útiles de uso exclusivo del ejército.

Los dos comparecerán esta noche ante un juez de control en el Altiplano para resolver su situación jurídica y conocer si los vincularán o no a proceso.

EL UNIVERSAL informó este lunes que sus familiares reportaron diversas irregularidades en el proceso de los detenidos.

Los familiares indicaron que las autoridades declararon que los hermanos Hernández fueron capturados en una carretera y no en sus domicilios, como la familia señaló desde la detención ocurrida el 1 de diciembre de 2019 en el municipio de Janos, Chihuahua.

Patricia y Jesús Carlo Hernández, hermanos de los detenidos, afirmaron que la FGR los señala por supuestamente portar un paquete con 20 celulares y cartuchos, así como posesión de droga, no así por la masacre de los LeBarón.