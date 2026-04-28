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FGR prevé acusar al "El Jardinero" de portar armas de uso exclusivo

Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero, fue arrestado por la FGR en Nayarit y será presentado ante un juez.

Por El Universal

Abril 28, 2026 09:12 p.m.
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FGR prevé acusar al El Jardinero de portar armas de uso exclusivo

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Audias Flores Silva, "El Jardinero", exjefe de seguridad del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", será presentado ante un juez por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que integra una indagatoria por dicho crimen contra Flores Silva, detenido en Nayarit este lunes, la cual tiene previsto judicializar durante el plazo 48 horas que le confiere la ley con el fin de presentarlo ante un juez de control.

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A la par, "El Jardinero" permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, localizadas en el centro de la Ciudad de México.

Esta dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, indicó que Audias Flores Silva cuenta con una orden de detención con fines de extradición, solicitada por autoridades de los Estados Unidos.

"A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", señaló.

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