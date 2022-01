FGR solicita 54 años de prisión por casos Odebrecht y Agronitrogenados

Por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó en su conjunto 54 años de prisión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

El jueves pasado, la FGR formuló imputación contra Lozoya Austin ahora en el caso Agronitrogenados y pidió al juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, una condena de 15 años de cárcel más y 5 mil días de multa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informaron fuentes judiciales.

Además, la Fiscalía General de la República solicitó al juzgador decomisar a Lozoya Austin la residencia de Lomas de Bezares, al parecer adquirida con los sobornos que el dueño de la acerera Altos Hornos de México, Alonso Ancira (AHMSA) le entregó por la compra de Pemex de la planta chatarra Agronitrogenados, por la que ya solicitó la extinción de dominio.

La representación social de la Federación planteó el lunes pasado una condena de 39 años de cárcel contra Emilio Lozoya por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Solicitó 15 años de cárcel por operaciones con recursos de procedencia ilícita; 14 por cohecho y 10 más por asociación delictuosa.

De igual forma, la FGR también solicitó una pena de 21 años de cárcel contra Gilda Margarita Austin Solís, mamá de Emilio Lozoya, acusada de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.

Pendiente proceso contra esposa de Emilio Lozoya

La FGR tiene pendiente llevar a proceso a la esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes; su hermana, Gilda Susana Lozoya, así como a la empresaria Nelly Maritza Aguilera Concha, para ser cerrar la pinza en el caso Odebrecht.

Las tres son buscadas por la justicia mexicana por su presunta complicidad en la transferencia de los sobornos de más de 10 millones de dólares que recibió Emilio Lozoya de la constructora brasileña Odebrecht entre 2010 y 2014, a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio del expresidente, Enrique Peña Nieto.

El personal de la FGR continúa las labores de investigación y rastreo para localizar a la esposa y hermana de Emilio Lozoya, así como a Nelly Maritza Aguilera, para cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes, informaron funcionarios de la institución.

En julio de 2019 un juez federal giró órdenes de aprehensión contra Eckes, Lozoya y Aguilera por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, las cuales siguen vigentes, y la Interpol emitió ficha para su búsqueda y localización en más de 190 países.

Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, solicitó en agosto de 2020 a la FGR desistirse de la acción penal contra su esposa y hermana; sin embargo no aceptó, por lo que las acusaciones continúan vigentes.

Según las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó transferencias bancarias que empresas ligadas al ex director de Pemex realizaron a compañías y operaciones de compraventa vinculadas a su madre, Gilda Margarita Austin Solís, Gilda Lozoya, Marielle Helene Eckes y Nelly Maritza Aguilera Concha.

¿Qué ha pasado con Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya?

Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, sigue prófuga

En el caso de Marielle Helene Eckes, la Fiscalía General de la República la acusa de recibir en sus cuentas bancarias parte de los sobornos de Odebrecht entregados a su esposo, Emilio Lozoya, y se presume que con ese dinero adquirió una residencia en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por 1.9 millones de dólares.

Asimismo, le imputa la defraudación fiscal por presuntamente no pagar impuestos por 909 mil 400 millones de pesos, pese a que obtuvo ingresos por 3 millones 184 mil 200 pesos, en el ejercicio fiscal 2013.

Se presume que Marielle Helene Eckes se encuentra en Alemania, país europeo del que es originaria. En febrero del año pasado, solicitó un amparo para evitar ser detenida, pero el juez no le concedió la suspensión provisional porque no la solicitó.

En tanto, la FGR acusó que Gilda Susana Lozoya Austin se benefició de los sobornos de su hermano, al recibir 3.1 millones de dólares que la empresa Innovation Researche, ligada a Odebrecht, le transfirió a Latín América Asia Capital Holding LTD, de la que era accionista y beneficiaria, entre abril y junio de 2012.

Asimismo, la empresaria Nelly Maritza Aguilera Concha es señalada de recibir 1.2 millones de dólares en una cuenta bancaria a su nombre de la Institución Financiera Montreal, Canadá, en agosto de 2013.

Dicho dinero se habría utilizado para la compra de la residencia en Ixtapa Zihuatanejo, que supuestamente Aguilera Concha vendió a la esposa de Emilio Lozoya Austin, por un valor de un millón 900 mil dólares.