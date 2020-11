FGR y AMLO se contradicen en caso Videgaray

Ciudad de México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un juez federal negó librar una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no ha sido notificada de tal rechazo.

"Me informaron que se hizo una solicitud en este sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo, y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente", aseguró.

"En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación. Esa es una función del juez, que no la admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía, del Ministerio Público", señaló el Presidente en su conferencia matutina.

Documentos a los que tuvo acceso El Universal señalan que en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CD-MX-/0000-865/2020, integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), la FGR señaló a Videgaray por asociación delictuosa, delitos electorales, traición a la patria y dos cargos de cohecho.

La carpeta de investigación fue iniciada por la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya contra Videgaray Caso, tres expresidentes de la República y otros funcionarios y exfuncionarios públicos a quienes señaló de participar en actos de corrupción.

"Le solicito por esta vía libre orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso por (...) delito electoral (...); cohecho (partícipe) (...); cohecho (autor material) (...); traición a la patria (...), y asociación delictuosa", señala la solicitud.

"Para el libramiento de la orden de aprehensión ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito".

Este martes, mediante un comunicado, la FGR informó que el Ministerio Público federal no ha recibido ningún rechazo a la petición para capturar a Videgaray. Recordó que debido a la secrecía de las investigaciones no puede aportar información sobre el caso.

"Cuando el resultado de las acciones de la FGR en este asunto puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber", señaló el organismo encabezado por Alejandro Gertz.

En su petición, la Fiscalía General de la República señaló a Luis Videgaray como autor material de cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria, y como copartícipe de cohecho y delitos electorales, mismos que supuestamente cometió con dolo.