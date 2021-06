Fieles protestan por suspensión de sacerdote en Sisal, Yucatán

Por pedirle a sus fieles no votar por Morena, PRI o PAN porque todos son "de la misma calaña", el párroco de esta comisaria porteña, Francisco Kantun, fue suspendido durante 6 meses y enviado a una casa de retiro episcopal.

Debido al relevo, un grupo de habitantes de Sisal realizaron una manifestación para exigir la permanencia del párroco de esta comunidad, quien el pasado domingo anunció que será trasladado a otra comunidad y que el lunes sería su último día.

Este anuncio causó molestia entre los feligreses, pues aseguran que durante los ocho años que lleva en esta comisaría de Hunucmá, el padre Kantún ha realizado un "excelente trabajo pastoral" por lo que aseguran que su cambio se trata de una "venganza política".

Los inconformes señalan que el traslado del padre Kantún se debe a que el pasado domingo 16 de mayo el cura pidió a los habitantes del puerto a defender sus playas para que no las privaticen y a no votar por "Morena, ni PAN, ni PRI, ni ningún hijo de su mad..., porque todos son de la misma calaña".

Por ello, alrededor de 80 personas se reunieron a las puertas de la iglesia "San José" de Sisal donde externaron su apoyo al cura y en donde insistieron en que el cambio se realiza por cuestiones políticas.

Advirtieron que si se va el padre Francisco Kantún no aceptarán a otro, y piden que su sacerdote esté presente en la misa de la Confirmación de adolescentes el domingo próximo.

Luego de varias horas de protesta, el comisario de Sisal Migue Ek Pech informó a los manifestantes que el último día del padre Francisco en la comunidad será el domingo próximo.