"Filtraciones vienen del gobierno federal para debilitar al PAN"

Los videos en donde aparecen militantes panistas recibiendo sobornos, no son producto del "fuego amigo" sino una filtración del gobierno federal para quitarle posibilidades al Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones intermedias de 2021, denunció el senador Julen Rementería.

En conferencia de prensa, el legislador consideró que existe un entramado perverso que se quiere utilizar políticamente para dañar al PAN.

"Qué triste, qué lamentable que la justicia en nuestro país se esté utilizando un ariete que golpee a un partido político que es la opción en México hacia adelante y que por supuesto ellos no ven en Morena y hoy quieren atarlo a esa intención. Que en el 21 no pueda tener mejores posibilidades de las que ya hoy tiene, pero yo creo que se van a equivocar", señaló.

Consideró que las filtraciones de dichos videos y de las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, provienen del gobierno federal con la intención de llevar el tema por la vía judicial pero también por la vía política.

"A ver, por supuesto que es una filtración del gobierno o alguien del gobierno, a ver ¿quién hizo la denuncia? Pues digamos que el delincuente confeso, Lozoya; ¿ante quién la hizo? Ante la misma autoridad del gobierno, no hay más, está clarísimo que es una filtración del gobierno", dijo.