Fin de semana complicado para HSBC; se mantienen fallas en tarjetas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Después de un viernes de quincena, las intermitencias en el uso de tarjetas de débito de HSBC se mantienen entre los clientes del banco. Cajeros que no entregan el dinero solicitado, o dificultades para pagar con tarjeta en establecimientos, se mantienen como las quejas más comunes en un fin de semana complicado para los usuarios.

"Lamentamos los inconvenientes al usar tu tarjeta de débito HSBC. Estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad. Agradecemos tu comprensión", es el mensaje que ha colocado el banco como respuesta a los clientes que este fin de semana no han podido realizar operaciones con su plástico, a quienes se les invita a utilizar la aplicación móvil y se les recuerda que no se les cobrará comisión en caso de que hayan utilizado los servicios de otro banco.

"Mi esposo fue al cajero HSBC a sacar 5 mil pesos y se los descontó y no le dio nada de nada", refiere otra de las quejas, las cuales deberán hasta el lunes para esperar una solución por parte del banco. Desde el viernes al medio día, HSBC informó a sus clientes intermitencias en su servicio de tarjetas de débito, situación que ya tenía días previos de estar ocurriendo y provocó fuertes quejas de los usuarios del banco en redes sociales, así como la operación de las sucursales del banco este sábado en un horario de 9 de la mañana hasta las 14:00 horas. "Necesito retirar dinero y no me permite en sus cajeros, desde el lunes he tenido inconvenientes, ¿hasta cuándo se va a restablecer su servicio?", dice una de las quejas contra el banco en redes sociales.