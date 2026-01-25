Fin de semana negro para ministros de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- La nueva Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), primera electa en las urnas vivió una semana de escándalos y opulencias a poco más de 100 días del arranque de sus funciones el pasado 1 de septiembre de 2025.

Aunque en la ceremonia solmene de instalación el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz prometió un Poder Judicial austero, transparente, honesto y cercano al pueblo, los togados han protagonizado una serie de situaciones que contravienen estos principios.

El primer quiebre del Alto Tribunal... por un párrafo

La discusión por la cosa juzgada dividió al Pleno de ministros el pasado 19 de enero. En sesión, se discutió un proyecto de Lenia Batres Guadarrama que determinó improcedente interponer recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las extintas Primera Sala y Segunda Sala.

Pese a que el proyecto fue avalado por unanimidad, siete ministros se opusieron al párrafo 52 de la ponencia, al considerar que vulneraba el principio de cosa juzgada.

Yasmín Esquivel Mossa, por ejemplo, defendió que las decisiones del Pleno se toman por unanimidad o mayoría de votos, puesto que el Alto Tribunal "no representa ni debe representar la voluntad individual de una persona que presenta la propuesta".

Tras un ríspido debate, la autoproclamada "ministra del Pueblo" se impuso y mantuvo el párrafo en su proyecto, bajo el argumento de que estaban aplicándole reglas "precipitadas" e "inexistentes", por lo que solamente quedó asentado que hubo una mayoría de ministros en contra de ese apartado.

"Si los ministros quieren cambiar las normas de este Pleno, de funcionamiento, yo pediría que se emita un acuerdo para que eso suceda [...] Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto, ustedes están cambiándolo", señaló.

El 22 de enero, la Suprema Corte informó en un comunicado que se renovó la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad.

Aseguró que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que "su continuidad comprometía su operación".

Según la SCJN, la renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos deben renovarse periódicamente, cada cuatro años o antes.

De acuerdo con el catálogo, los precios de estas camionetas oscilan entre el millón 69 mil pesos hasta un millón 777 mil pesos. El costo, no obstante, no incluye el blindaje, que dependiendo el nivel podría llevarlas a más de tres millones de pesos por unidad.

Tras una serie de críticas por estos automóviles, la Corte anunció este domingo 25 de enero que los ministros tomaron la decisión de no utilizarlos.

"Asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos", subrayó el Máximo Tribunal en sus redes sociales.

El retrato de Lenia Batres... que no se hizo

El 24 de enero, la Suprema Corte publicó otra nota aclaratoria, esta vez sobre la elaboración del retrato vivo de la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En una tarjeta informativa, la SCJN informó que el óleo estaba a cargo de la artista Diana Carolina López López, a quien se le adjudicó la realización de la obra, pero que no la realizó por "compromisos y actividades previamente programadas".

"La ministra Lenia Batres no determinó ni a la artista ni los términos del contrato, incluyendo su monto" que fue de 40 mil pesos, sostuvo.

Además, reconoció que indebidamente se omitió retirar el documento del Portal de Transparencia Ciudadana, lo que ocasionó que el instrumento contractual permaneciera como disponible.

Tras las críticas, la "ministra del Pueblo" reiteró que ella no tuvo nada que ver con la adjudicación, contratación, no realización y no pago de su retrato, "único que no se ha realizado de ministras y ministros anteriores".

"Se sigue comprobando que no es a mí a quien van a encontrar abusos de gastos. Al contrario, puedo seguir presumiendo que mi equipo y yo devolvimos o ahorramos a la Suprema Corte en dos años más de 20 millones de pesos", escribió Batres Guadarrama en su cuenta de X.

El viaje en primera clase a Costa Rica de Loretta Ortiz

La ministra Loretta Ortiz Ahlf se dijo "muy feliz de estar en Costa Rica" luego de ser captada viajando a ese país en primera clase.

En redes sociales, la ministra anunció su participación en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edición del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.

"Estoy lista para integrarme a las actividades de la próxima semana y contribuir al diálogo con otras personas juzgadoras constitucionales sobre un tema tan esencial para la dignidad humana en nuestra región", aseveró Ortiz Ahlf.

Corte desembolsó 1.2 mdp en ritual a Quetzalcóatl

El 1 de septiembre, los ministros de la nueva Suprema Corte recibieron de líderes de comunidades indígenas un bastón de mando en una ceremonia tradicional.

En el evento, Teresa de Jesús Ríos, médica tradicional zapoteca, solicitó a los togados colocarse la mano en el corazón, para agradecerle a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, a quien llamó "el dador de vida a nuestro universo y a nuestra cosmovisión".

Este acto simbólico, que estuvo caracterizado por consignas de los asistentes como "es un honor estar con Hugo hoy", costó al menos un millón 254 mil 121 pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL.

Este diario informó el pasado 24 de enero que los recursos se distribuyeron entre cinco proveedores principales por servicio de audio, renta de baños portátiles y servicio de snacks, bocadillos y ensaladas, así como la instalación del escenario y la colocación de un bastidor de madera.