Financiamiento de EU a MCCI promueve el "golpismo": AMLO

Al asegurar que se promueve el golpismo en contra de su administración, el presidente Andres Manuel López Obrador calificó como intervencionismo e injerencionismo la financiación del gobierno de Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y acusó que recibir dinero de gobiernos extranjeros para presiones políticas es traición a la patria.

"El financiamiento del gobierno de Estados Unidos es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Entonces por eso estamos pidiendo que nos aclaren.

"¿Por qué es intervencionismo?", se le cuestionó.

"Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe, no se puede recibir dinero de otro país para presiones políticas, es traición a la patria.

"Es injerencia, claro que sí, porque es promover el golpismo y el golpismo, para definirlo conceptualmente no solo tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército. Este golpismo es un momento que se está gestando que puede consumarlo el Ejercito o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se va creando con el apoyo de gobierno extranjeros, de medios de comunicación, lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero, donde intervino el embajador de Estados Unidos,- Wilson- y la prensa en México.

"Se fueron creando las condiciones y lo demás fue la Decena Trágica que fue la Quincena Trágica", agregó.