Firmará AMLO decreto para que presas en Tabasco se mantengan vacías en época de lluvia

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que firmará un decreto esta semana para proteger a población en todo lo relacionado con el manejo de las cuatro presas del río Grijalva, para que se mantengan vacías en temporada de lluvia y evitar inundaciones, como las que afectan actualmente al estado de Tabasco.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que ya se inició el reparto de despensas para las familias afectadas por las inundaciones en Tabasco y Chiapas por medio del Plan Marina y Plan DN-III.

"Luego va a haber un apoyo en la medida de que van bajando las aguas para que se puedan limpiar las casas, desinfectar, fumigar, pintar, arreglar las casas. Va a haber un apoyo a cada familia que padeció o que sigue padeciendo de inundación, y luego viene una tercera etapa que es la entrega de enseres domésticos, camas, estufas, refrigeradores, lo que perdieron y luego vienen otros apoyos en lo que tiene que ver con actividades productivas, lo que tiene que ver con el bienestar.

"Voy a firmar esta semana un decreto de protección la población civil, en todo lo relacionado en las cuatro presas del rio Grijalva para que los vasos de esas presas se mantengan vacíos, en temporadas de lluvia: agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre".

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se cuenta con los recursos necesarios para apoyar a las comunidades afectadas.

"Ya tenemos el recurso para la compra de dragas que van a estar desazolvando los ríos. Tenemos los recursos... caminos que quedaron destruidos --o van a quedar cuando bajen las aguas- en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco; tenemos los fondos".

El presidente López Obrador señaló que también quisiera que no se siguiera padeciendo de las inundaciones "pero la naturaleza este tiene sus propias leyes".

"Sigue lloviendo mucho en Guatemala. Ahora el problema lo tenemos por qué creciente en el río Usumacinta, qué es el río más grande de México. Nace Guatemala --el mono sagrado-- y ésta creciendo mucho afectando la parte baja de Boca del Cerro, donde inicia el bajo Usumacinta, municipios como Tenosique, Balancán, Zapata, Centla. Ahí está trabajando el Ejército en la parte alta, y la Marina la parte baja ayudando".

"Ahí no hay y ningún control hidráulico, no hay presas. Es un río que no tiene ningún control hidráulico".

En este sentido, indicó que su gobierno está atento a esta situación, por lo que en esa zona se encuentra Laura Velázquez, titular de Protección Civil; Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).