Fiscal de Guanajuato no estuvo en reunión de seguridad y su tema será privado: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Fiscal Carlos Zamarripa debe ser removido de su cargo, sin embargo, informó que el asunto ya no será tratado de manera pública "por respeto al Gobernador" Diego Sinhué.

"No queremos tratar el asunto públicamente... Sí [mantengo mi postura] porque somos servidores públicos y todos tenemos que estar sometidos al escrutinio público", expresó López Obrador este viernes durante su conferencia de prensa matutina que realizó en Guanajuato.

El Presidente precisó que el Fiscal Carlos Zamarripa no estuvo presente en las reuniones de seguridad que sostuvieron, que no ha hablado y ni hablará con él.

López Obrador ha adjudicado la crisis de violencia del Bajío a la gestión de la Fiscal Zamarripa, quien ha estado más de una década en el cargo, el cual ocupará por siete años y medio más.

En julio pasado, el mandatario federal lanzó el primer reclamo al Gobierno de Guanajuato por la falta de resultados de la Fiscalía frente al crimen organizado.

"No es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido y más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente", expresó en esa ocasión.

Díez días después, López Obrador volvió a colocar el tema para aumentar la presión al Gobierno de Guanajuato:

"Ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover. Puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para fuera", dijo en su conferencia matutina del pasado lunes 26 de julio, la primera vez que hizo la recomendación.

En septiembre, López Obrador reiteró:

"Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el Gobierno, en particular la fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes", dijo el mandatario nacional en septiembre pasado

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones del Ejecutivo federal, el actual Fiscal ha recibido el apoyo del Gobernador y del sector político del estado así como de los empresarios e incluso del sector eclesiástico, según explicó el periodista Arnoldo Cuéllar.

"Yo creo que estamos viendo el surgimiento de algo que no habíamos visto antes; figuras de hombres poderosos que reúnen un gran un gran período de tiempo por delante (para sus cargos) y un monopolio en el tema de la procuración de justicia", destacó el también analista político en una entrevista con SinEmbargo.

En ese sentido, el Fiscal Zamarripa reconoció en septiembre pasado que las declaraciones del Presidente de la República sí representan una presión para él: "por supuesto que sí, tendría que no ser humano para no sentirla".

Las palabras del Fiscal han levantado fuertes expectativas por lo inusuales, ya que hasta hace unos días se negaba a hablar del asunto.

"Sin comentarios del tema. De eso no voy a hablar", dijo Zamarripa a medios luego de ser cuestionado sobre la exigencia de AMLO, según reportó el pasado 6 de agosto Proceso.

Los municipios con mayor incidencia delictiva. Foto: Gobierno de México.

MÁS DE 12 ELEMENTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en Guanajuato, a pesar de tener diferencias en lo político con el Gobernador Diego Sinhue, frente a la inseguridad están actuando de manera coordinada.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el Gobierno federal destacó la instalación de 18 cuarteles y el despliegue de más de 12 mil elementos de las Fuerzas Armadas, convirtiéndolo en uno de los estados con más elementos de la GN y del Ejército.

"No nos hemos quedado con los brazos cruzados, ni les hemos dado la espalda al problema. Lo estamos enfrentando", recalcó el Jefe del Ejecutivo.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer este día, en la entidad se desplegaron un total de 12 mil 63 elementos federales, de los cuales 8 mil 210 son de la Guardia Nacional y 3 mil 852 soldados. En cuanto a los cuerpos civiles, en la entidad hay al menos 3 mil 949 policías estatales y 6 mil 776 policías municipales desplegados.

Guanajuato, entidad que desde hace 30 años es gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), es la que registra más homicidios dolosos en el país.

Tan sólo en el primer semestre de este año al menos 2 mil 98 personas fueron asesinadas en aquella entidad, ante las cuales, se abrieron 1 mil 711 carpetas de investigación.

En el año 2020 se contabilizaron 4 mil 490 víctimas de homicidio doloso, ante las cuales se abrieron 3 mil 359 carpetas de investigación. Además, se posiciona como uno de los estados con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas.

En los 12 años que Carlos Zamarripa ha estado al frente de su cargo, el número de homicidios dolosos creció un 711 por ciento, pues de 414 asesinatos que se registraron en el año 2009 —cuando tomó el cargo como Procurador— para el año 2020 la cifra de este tipo de crímenes se situó en 3 mil 359.

Desde el año 2009 a junio de 2021, se han registrado al menos 16 mil 682 homicidios dolosos y se han abierto 1 mil 989 y 256 carpetas de investigación por extorsiones y secuestros, respectivamente, de acuerdo con cifras oficiales.

Ocultamiento o "falsificación" de datos, espionaje, falta de resultados en la persecución de delitos del fuero común, incapacidad y mala integración de carpetas de investigación de casos importantes que han dado como resultado la liberación de presuntos criminales, son parte de los señalamientos que pesan en contra de la Fiscalía guanajuatense.