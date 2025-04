Fiscalía abre investigación por disturbios en Texcoco

Tras los disturbios en el Palenque de Texcoco, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación por el delito de daño en bienes.

La dependencia detalló, que hasta el momento no han recibido ninguna denuncia formal, sin embargo, están a la espera de que acuda un representante legal del Patronato Ciudadano de dicha Feria para que inicie su denuncia.

En tanto fuentes al interior de la Fiscalía mexiquense, detallaron que al cantante Luis R. Conriquez no le "interesa" denunciar, por lo que se descarta que su representante pueda acudir a dicha dependencia a interponer una denuncia formal.

Finalmente, la dependencia de seguridad resaltó que hasta el momento no se tiene conocimiento de hospitales de la zona, ni de los organizadores de la Feria de Texcoco de personas lesionadas.