Fiscalía de CDMX exhuma a gato torturado y asesinado en CCH Vallejo

Después de más de una semana de que se reportó que el gatito "Haru" fue encontrado asesinado con marcas de tortura en el CCH Vallejo de la UNAM, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizaron trabajos de investigación por el posible delito.

En un video compartido por la periodista Ruth Barrios Fuentes, se observa el momento en que los peritos exhuman el cuerpo del felino para realizar los estudios correspondientes.

La reportera aseguró en dicha publicación de Twitter que una alumna había denunciado a la institución educativa judicialmente.

Alumnas demandan a la escuela. Por su parte, el sábado un colectivo de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán informó que procederían legalmente bajo todos los medios posibles para dar con el o los responsables de la muerte del gatito "Haru".

Asimismo, el colectivo llamado Brujas Insurrectas FES Acatlán, señaló en un comunicado que "el asesinato de 'Haru' nos trastoca fibras muy sensibles, sobre todo por los tintes políticos que hay detrás, tomaron la vida de un ser indefenso creyendo que eso amedrentaría a la comunidad PERO NO ES ASÍ".

Cabe recordar que, después de la fuerte polémica que se desató en redes por la tortura y asesinato del gatito "Haru", el CCH Vallejo lanzó un comunicado luego de que estudiantes los acusaran de no querer revelar las cámaras de vigilancia para dar con los responsables y la institución aseguró que esto se debió a que las cámaras no sirven desde febrero del año pasado.