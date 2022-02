Fiscalía de Coahuila descarta asesinato de "El Mijis"

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que la nota sobre el hallazgo sin vida de Pedro Carrizales Becerra "El Mijis" es una noticia falsa.

Personal se movilizó al ejido La Mina, perteneciente a Nuevo León y colindante a la carretera que conduce a Monclova, Coahuila, y no se localizaron restos humanos.

"Estamos colaborando con la Fiscalía de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, la noticia falsa de anoche, bueno finalmente acudimos al lugar, nos comunicamos con los fiscales de Nuevo León y de los estados vecinos... seguimos trabajando, haciendo las pesquisas, tratando de localizarlo, hasta el momento no ha sido posible", declaró el fiscal.

Márquez Guevara, aseguró que se cuentan con datos de prueba que confirmar la estadía del exdiputado en un hotel de Saltillo, además de que se están apoyando de las imágenes captadas por cámaras de vigilancia para dar seguimiento a la Dodge Journey, en color rojo, donde se trasladaba "El Mijis".

"Sí tenemos algunos indicios, que estuvo hospedado en Saltillo, en un hotel de la localidad y de ahí, lo abandona para trasladarse por una ruta que está definida rumbo a Nuevo León, para ir a Tamaulipas."

Sobre el móvil de la desaparición o alguna amenaza hacia el exlegislador potosino en el estado de Coahuila aún no se tienen datos, el fiscal de aquella entidad mencionó "no tenemos ningún móvil, desde luego lo que nosotros esperamos es localizar con bien a exdiputado y poder dar noticias positivas a su familia".

No se sabe si Pedro Carrizales Becerra tenía asunto personal o con alguna autoridad, debido a que no tuvieron contacto con él, "será hasta que lo localicen cuando se establezca el motivo de su visita a Saltillo".