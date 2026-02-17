Fiscalía de Guanajuato investiga nuevo ciberataque a expedientes

GUANAJUATO, Gto., febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La

un nuevo ataque cibernético por la presunta filtración de más de 336 mil expedientes de su banco de datos de violencia contra

La institución informó que se indaga lade '' a los sistemas digitales y la difusión de sus contenidos en las redes sociales.Esta es la, en menos de cuatro meses, de presuntos '' a los archivos digitales de, pese a que la FGE pagópara la compra de licencias informáticas para sus procesos de seguridad, y la segundaque la fiscalía lleva a cabo por esos hechos.Tras las recientes publicaciones de la supuesta vulneración de datos en casos de violencia contra, la FGE activó eltécnica y exhaustiva. "Personal especializado enrealiza una evaluación integral de la infraestructura tecnológica que resguarda elde Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres", a fin de verificar su integridad, seguridad y correcto funcionamiento.Explicó que ese protocolo tiene que ver con el inicio de una carpeta dea fin de esclarecer los hechos yconforme a Derecho."La fiscalía mantienepara detectar con precisión cualquiery, en su caso, actuar con oportunidad y firmeza".Advirtió que cualquier intento de, uso irregular o difusión no autorizada de información vinculada a casos de violencia podría constituir uny una forma deque vulnera la dignidad, la seguridad y los derechos de lasLa FGE señaló que comprende laque esa situación puede generar, en particular en lasque han confiado en la institución para solicitarEnocurrió ela la infraestructura informática de la fiscalía, que atribuyó al grupo internacional "Tekir APT"; ante ello, legisladoras en el Congreso local advirtieron del robo de información de víctimas, denunciantes e investigaciones ministeriales.Entonces se quedó pendiente de resolución un, impulsado por lapara que se auditen los procesos de seguridad informática del ejercicio fiscal 2025 de la fiscalía estatal.Para ello, reveló que la FGE cuenta con elde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que disponía depara adquirir, empero no las tenía al 30 de septiembre del mismo año, no obstante que se había gastado el 95 por ciento del recurso.